柯志恩領軍！母雞帶動高雄藍綠聲量「黃金交叉」個人聲量輾壓陳其邁

image source:FB/陳其邁 Chen Chi-Mai,柯志恩

文/蔡岳霖

國民黨高雄市長參選人柯志恩21日接受專訪表示「保證不會讓對手陳其邁躺著選」，再批陳其邁政策議題都冷處理「這麼冰冷怎麼會是暖男」；相較於高雄市長陳其邁「冷戰」，柯志恩靠著「熱戰」連動起國民黨高雄市議員聲量。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年04月22日~2022年07月19日）近3個月的時間來看，民進黨與國民黨高雄市議員的網路聲量，在6月至7月間呈現「黃金交叉」，國民黨高雄市議員7月的網路聲量，較6月顯著提升62.4%，一掃連續三個月聲量，落後民進黨高雄市議員的趨勢，整體議員選情重獲曙光，時間點正好就是，「陽光女孩」柯志恩宣布投入高雄市長選舉之後。

台大政治學系副教授彭錦鵬就此次高雄市長，藍綠兩大黨推出的參選人表示，陳其邁和柯志恩兩人學、經歷不相上下，陳其邁雖然擁有執政優勢，但這是優點也是缺點；至於柯志恩目前已經是國民黨高雄市的母雞，除了個人特質之外，競選團隊也要很厲害，才能持續帶動整體網路聲量。至於柯志恩自正式投入選戰後，個人聲量表現如何？歷經幾次爆料後，好感度是否有起伏？

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

13.5萬vs.7.5萬 柯志恩正面迎戰美房產議題 獲最高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統(日期：2022/06/20～2022/07/19）近一個月的時間來看，國民黨高雄市長參選人柯志恩聲量最高，落在6月30日高達1萬7304筆，29日才被國民黨徵召參選高雄市長，隨即被爆美國加州聖荷西有房地產，柯志恩則在臉書證實並譏「側翼動作好快」，強調自己光明正大，用的都是自己的名字，也都有依法申報，反批爆料者「手法粗糙」並同時呼籲勿攻擊家人。至於柯志恩聲量第二高，則是落在6月29日高達1萬3904筆，獲得國民黨徵召參選高雄市長，柯志恩除了在臉書宣布「高雄我來了」，並喊出「讓我是高雄人 再成為榮耀」。

陳其邁合體陳吉仲 賣石斑魚自稱「賣魚郎」 帶動聲量飆升

另外根據KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統(日期：2022/06/20～2022/07/19）近一個月的時間來看，高雄市長陳其邁維持穩定聲量之外，其中6月30日聲量高達6152筆，是近月來的第一名，主要是陳其邁與農委會主委陳吉仲一同上電視購物台，聯手行銷高雄永安龍虎斑，並笑聲自己是「賣魚郎」；至於聲量第二高則是在7月7日高達4331筆；7月5日高雄鳳山一間超市，一名37歲李姓男子竟隨機搭訕性侵一名女性客人後逃跑，數小時後還重返同間超商；陳其邁對此表示「暴力犯罪零容忍，會加強警方在超商巡邏」；另外則是高雄市議會國民黨團酸陳其邁任內，兩年拚34次停電，無黨籍市議員黃捷則是提出台電數據反駁「惡意栽贓」，也替陳其邁吸引了不少聲量。

中山大學政研所教授廖達琪針對兩人目前聲量來看，柯志恩才宣布參選不到一個月，網路聲量就高於陳其邁快一倍；廖達琪認為柯志恩在個人特質上表現，在年底選戰上還是大有機會，也相信她可以扮演好母雞的角色，帶動高雄市議員席次，雖然要勝選一定有很多條件，可能要跟地方勢力多結合，不過接下來與陳其邁之間，很有一搏的機會。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

連續爆料未傷反而跳躍式成長 柯志恩好感度激增四成

至於從另一方面來看柯志恩好感度，根據KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/05/20～2022/07/19）近二個月的時間來看，柯志恩在5月20日至6月19日的網路好感度比值僅0.46，到了6月20日至7月19日網路好感度比值反而上升0.64，拉高將近四成左右；近一個月的時間當中，柯志恩歷經了國民黨徵召選高雄市長、並遭到爆料在美國加州擁有房地產，也遭到質疑論文有疑慮等等，柯志恩都選擇正面回擊，也讓她網路討論度飆升，最後不只無損好感度，反而從中「獲利」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月22日至2022年07月19日。