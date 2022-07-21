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桃園藍營不合？ 邱奕勝：走行程最實在

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

桃園市議長邱奕勝跟市長參選人張善政不和？針對媒體問邱奕勝是否要擔任張善政的競選主委，邱奕勝20日雖表示：「沒空」，但在21日出席平鎮婦女會的活動時坦言，主委等虛銜沒有意義，透過跑行程，爭取更多選民支持才有意義。他也在現場向民眾呼籲：「一定要支持張善政！」

邱奕勝近日受訪時表示，現階段他自己忙於議員選舉，根本沒空替張善政操盤市長選舉，也沒答應接掌任何競選職務。但這樣的回答讓外界紛紛解讀為邱對張仍有心結，至今不願同框、破冰。

但對此，邱奕勝21日出席平鎮婦女會的活動時直言，兩人並沒有不和，只是他認為「同框」、「擔任職位」是虛名，沒有意義，「要走行程爭取支持才有意義」，因此他也明確向平鎮婦女會的代表們喊話，「一定要支持張善政當選桃園市長！」試圖打破兩人不和的傳言。

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2022大選 桃園市選舉 邱奕勝 張善政

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