賴清德2024選總統穩了？ 網友從「這一現象」嗅出端倪

2022選戰打得火熱，各處的選舉看板也紛紛出籠，有網友就發現近期許多候選人都掛出與賴清德的合照，且賴清德當副總統之後好像也沒什麼負面消息，因此認為「2024賴清德是不是穩從民進黨內出線了啊？」引起網友熱議，猜測賴清德可能在2024被提名參選總統。

隨著時間靠近年底地方選舉，各地參選人的選舉看板逐漸佔滿市容，在PTT的Hatepolitics板就有網友發現，即使自己家鄉與賴清德幾乎沒什麼關聯，但他家附近的候選人卻幾乎都選擇掛上和賴清德的合照。

該名網友認為，從掛合照的現象，再加上賴清德當副總統之後好像也沒甚麼負面消息，因此覺得「這樣子2024賴清德是不是穩從民進黨內出線了啊？」、「他在黨內還有競爭對手嗎？」，認為賴清德有極高機率在2024總統大選被民進黨提名參選總統。

有網友對此回應，認為「目前看來是這樣」、「賴清德屌虐其他雜魚」、「目前沒有對手」、「賴接2024的態勢現在其實還滿明顯的我覺得」，而也有網友持保留態度，認為「黨外要看年底，黨內非常穩」、「覺得賴應該會三振出局！」、「賴清德沒蔡英文聰明」。

而針對潛在競爭對手部分，許多網友就點名了鄭文燦，認為「鄭文燦滿意度那麼高，藍粉應該要恐懼的」、「鄭文燦可以接班賴清德吧 他年紀也不大」，但也有人認為鄭文燦恐怕還要再等等，表示「鄭文燦還缺乏中央歷練，2032年再說吧」、「猜鄭應該會去中央先做個部長，後期再接閣揆」。