拚議員全壘打！民進黨南市議員選戰輔選中心成軍

民進黨台南市黨部今天率先成立年底九合一選舉第一個聯合輔選中心，市長黃偉哲表示，聯合競選不僅代表民進黨候選人團結合作的精神，更是年底議會要過半的重要關鍵，希望揮出全壘打。

黃偉哲感謝市黨部在重要的時刻，肩負起協調整合的責任，他說，此次聯合輔選中心由市黨部主委潘新傳擔任總指揮，黨團總召劉米山、市黨部評委召集人林昱仲擔任副總指揮，聯合輔選中心正式成立運作，目標明確就是要市長高票當選、議員全壘打的終極目標。

潘新傳說，民進黨在台南市所提名34名候選人各具特色，一定可以爭取到最多的選民支持，市黨部將傾全力做好輔選的工作，只要各議員競選總部提出需求，市黨部一定義不容辭，全力協助，相信年底的選舉一定可以揮出全壘打。

黨團總召劉米山表示，擔任副總指揮深覺責任重大，面對年底的選戰，希望大家都放下派系，團結一致，才能讓議員席次最大化，達成議會過半的目標。