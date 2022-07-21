台北市民調數字貼緊緊 沈富雄：若發生這狀況「陳時中就死定了」

台北選戰「三腳督」的狀況相當膠著，前立法委員沈富雄針對媒體民調結果，表示台北市「綠的基本盤縮小」，且「陳時中在台北市的年輕族群板塊已經跑掉」，若黃珊珊與蔣萬安打得越平手，陳時中就「死定了」。

台北市長選戰競爭相當激烈，根據《中國時報》最新民調指出，民進黨提名參選人陳時中的支持率為24.2%、國民黨提名參選人蔣萬安的支持率為23.9%，而由民眾黨支持的黃珊珊支持率為22.2%，三人支持度落差「不到3％」。

沈富雄19日於《少康戰情室》中表示，許多人看到這份民調要「大徹大悟」，因為許多人常有「錯誤的、先入為主的假設」，認為民進黨的基本盤35%到40%，因此只要再衝一下就當選了，且只要發生棄保，黃珊珊超過20%，蔣萬安就死定了，但是「在黃珊珊已經超過20%有幾次了，為什麼陳時中沒有贏？」。

沈富雄接著解釋，陳時中沒有贏的主要原因為「不偏綠的中間選民跑去支持黃珊珊」，因此「綠的基本盤縮小了」，他也表示「如果黃珊珊不行，這一小部分跑票的中間選民會跑去投蔣萬安」，而另一大部分人在黃珊珊可能不會當選的前提下，才會再把票投回給陳時中。

沈富雄認為，黃珊珊與蔣萬安打得越平手，越對陳時中有利，且萬一將來民意導向黃珊珊或蔣萬安時，「你陳時中就死定了」，他認為陳時中在台北市的年輕族群板塊已經跑掉了，「時不我予，再也回不來了」。