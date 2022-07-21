快訊

台北羽賽／20分鐘就闖進8強 戴資穎：希望健康完賽

焦糖哥哥突關挺小英臉書社團 本人回應：創好玩的

首例兒童染疫併發心肌炎死亡個案 3歲男童確診6天病逝

劉櫂豪批活水湖管理消極 台東縣府：積極招商中

中央社／ 台東縣21日電
台東近日炎熱，縣長選舉也跟著熱起來，民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪開出第一槍，認為縣府對於水域管理規畫消極與輕忽，使得縣民沒有完善戲水場所可用。 圖／劉櫂豪服務處提供
台東近日炎熱，縣長選舉也跟著熱起來，民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪開出第一槍，認為縣府對於水域管理規畫消極與輕忽，使得縣民沒有完善戲水場所可用。 圖／劉櫂豪服務處提供

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪今天指出，夏天到了，台東卻沒有縣立游泳池可用，呼籲縣府在安全前提下積極開放活水湖；台東縣政府回應，正積極招商將委外經營。

劉櫂豪今天在臉書（Facebook）貼文「夏天，就是要自由自在游泳」。

劉櫂豪說，台東市區依山傍水，給人充滿戶外運動的環境印象，卻沒有縣立游泳池可用，是近年台東民眾的尷尬現實。

前縣長黃健庭規劃的「圖書館及綜合體育館」共構計畫，在饒慶鈴縣長任內終告失敗，把原本好好的游泳池拆掉，又蓋不出新的游泳池，陪伴大家數十年的縣立泳池就此消失。

劉櫂豪說，縣府轉向整建台東大學台東校區游泳池，他本於立委職責協助向體育署爭取新台1980萬元整建經費，但東大游泳池並無溫水設施，且長度、泳道數量顯然無法滿足泳友需求。

他說，民眾希望開放活水湖的聲音從未間斷，近日「台灣開放水域聯盟」也呼籲縣府開放活水湖，讓民眾親近使用，但縣府卻僅消極以對。

過去台東曾培養出許多游泳國手，但縣府將縣立游泳池變不見（拆掉），台東至今依然沒有一座符合民眾需求、可用來訓練的溫水游泳池；活水湖的開放也仍在未定之天，縣府對於水域管理規劃的消極與輕忽，令人納悶。

劉櫂豪說，每到夏天，想到游泳池游泳，想帶孩子到安全水域玩水，是台東人共有的美好記憶。他主張新建打造滿足泳友的游泳池，檢討活水湖的管理，整建活水湖周邊設施、疏通出水口，以安全為前提積極開放，讓游泳玩水成為台東人方便、安全、優質享受。

縣府發布新聞稿回應表示，除積極與台東大學合作台東校區游泳池的重建，更已取得1.5億經費將新建全民運動館在舊站特區設置完整運動園區；去年也重新開放杉原海水浴場，在每年4到9月提供救生員等安全維護管理，讓民眾在夏季有安全戲水地方。

安全戲水是縣府最重視的問題，台東縣活水湖在縣府未強制管理限制前，以往每年都有溺水事件，民國103年更有高達9起溺水事件，其中5人溺斃，造成多個家庭永遠遺憾，目前正積極全面盤點用地可行性、規劃提供基礎建設後將委外經營，一定會設置讓民眾安心、方便的戲水場域。

縣府農業處表示，早期活水湖是為推廣輕艇活動而開闢，後來除輕艇活動之外，也曾辦理龍舟競賽、鐵人三項活動等，主辦單位也都必須依照規定提出申請並備有救生救援人力。

農業處表示，目前活水湖的管理方式採申請許可制，例如帆船體驗、鐵人三項活動、消防救生訓練及現在很夯的SUP活動等，只要申請單位配有合格救生員並且辦妥相關保險，原則上都會准許。

台東活水湖位於台東市往富岡港間的中華大橋下，長度1100公尺、寬度100公尺，相當於88個一般游泳池相連，水深最深處甚至達4公尺。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪

延伸閱讀

民進黨徵召劉櫂豪選台東縣長 饒慶鈴：把縣政做好

民進黨徵召戰台東縣長 劉櫂豪：選過5次「再艱困總要勇往直前」

影／賴坤成批整碗捧走 劉櫂豪：多次參選難免有人嘲諷

影／民進黨台東內戰！賴坤城轟劉櫂豪會六連敗 要求初選民調

相關新聞

柯文哲問「高端吞得下去？」 陳時中：疫苗是拿來打的

台北市長柯文哲昨在節目上說「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」、「當時擋BNT，這個我不會原諒他」。...

影／蔡其昌首場造勢 林佳龍曝逆轉勝關鍵：掀盧秀燕朦朧面紗

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍受訪時說，中二立委...

台北市民調數字貼緊緊 沈富雄：若發生這狀況「陳時中就死定了」

台北選戰「三腳督」的狀況相當膠著，前立法委員沈富雄針對民調結果，表示台北市「綠的基本盤縮小」，且「陳時中在台北市的年輕族群板塊已經跑掉」，若黃珊珊與蔣萬安打得越平手，陳時中就「死定了」。

柯文哲曝民進黨戰法 「猛攻柯文哲、邊緣化其他候選人」

民進黨台北市長參選人陳時中投入台北市選舉，替選戰加溫。台北市長柯文哲上午參加北市府振興方案2.0記者會，被媒體問到選情時...

陳時中大酸柯文哲「智商是小孩的事情」 網友看戲：嘴砲一流耶！

民進黨台北市長參選人陳時中在20日表示「智商是小孩的事情」、「小孩才有在講這個啊」，被認為是在暗酸曾自稱智商157的台北市長柯文哲，消息一出引來網友熱烈討論，有人認為陳時中此言是為「鞏固綠營選票」，而更多網友則大讚陳時中「酸得好」、「被圈粉」。

蔡適應競選CI「基隆ING進行式」 接棒林右昌不走回頭路

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天公布競選CI「基隆ING進行式」，蔡適應說，市長林右昌用8年的時間，完成50年來最大都市改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。