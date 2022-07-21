劉櫂豪批活水湖管理消極 台東縣府：積極招商中

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪今天指出，夏天到了，台東卻沒有縣立游泳池可用，呼籲縣府在安全前提下積極開放活水湖；台東縣政府回應，正積極招商將委外經營。

劉櫂豪今天在臉書（Facebook）貼文「夏天，就是要自由自在游泳」。

劉櫂豪說，台東市區依山傍水，給人充滿戶外運動的環境印象，卻沒有縣立游泳池可用，是近年台東民眾的尷尬現實。

前縣長黃健庭規劃的「圖書館及綜合體育館」共構計畫，在饒慶鈴縣長任內終告失敗，把原本好好的游泳池拆掉，又蓋不出新的游泳池，陪伴大家數十年的縣立泳池就此消失。

劉櫂豪說，縣府轉向整建台東大學台東校區游泳池，他本於立委職責協助向體育署爭取新台1980萬元整建經費，但東大游泳池並無溫水設施，且長度、泳道數量顯然無法滿足泳友需求。

他說，民眾希望開放活水湖的聲音從未間斷，近日「台灣開放水域聯盟」也呼籲縣府開放活水湖，讓民眾親近使用，但縣府卻僅消極以對。

過去台東曾培養出許多游泳國手，但縣府將縣立游泳池變不見（拆掉），台東至今依然沒有一座符合民眾需求、可用來訓練的溫水游泳池；活水湖的開放也仍在未定之天，縣府對於水域管理規劃的消極與輕忽，令人納悶。

劉櫂豪說，每到夏天，想到游泳池游泳，想帶孩子到安全水域玩水，是台東人共有的美好記憶。他主張新建打造滿足泳友的游泳池，檢討活水湖的管理，整建活水湖周邊設施、疏通出水口，以安全為前提積極開放，讓游泳玩水成為台東人方便、安全、優質享受。

縣府發布新聞稿回應表示，除積極與台東大學合作台東校區游泳池的重建，更已取得1.5億經費將新建全民運動館在舊站特區設置完整運動園區；去年也重新開放杉原海水浴場，在每年4到9月提供救生員等安全維護管理，讓民眾在夏季有安全戲水地方。

安全戲水是縣府最重視的問題，台東縣活水湖在縣府未強制管理限制前，以往每年都有溺水事件，民國103年更有高達9起溺水事件，其中5人溺斃，造成多個家庭永遠遺憾，目前正積極全面盤點用地可行性、規劃提供基礎建設後將委外經營，一定會設置讓民眾安心、方便的戲水場域。

縣府農業處表示，早期活水湖是為推廣輕艇活動而開闢，後來除輕艇活動之外，也曾辦理龍舟競賽、鐵人三項活動等，主辦單位也都必須依照規定提出申請並備有救生救援人力。

農業處表示，目前活水湖的管理方式採申請許可制，例如帆船體驗、鐵人三項活動、消防救生訓練及現在很夯的SUP活動等，只要申請單位配有合格救生員並且辦妥相關保險，原則上都會准許。

台東活水湖位於台東市往富岡港間的中華大橋下，長度1100公尺、寬度100公尺，相當於88個一般游泳池相連，水深最深處甚至達4公尺。