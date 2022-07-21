快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔡其昌首場造勢 林佳龍曝逆轉勝關鍵：掀盧秀燕朦朧面紗

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均黃仲裕／台中即時報導
台中市前市長林佳龍（中）說，中二立委補選掀開台中市長盧秀燕治理的朦朧面紗，是蔡其昌逆轉勝的關鍵。記者趙容萱／攝影
台中市前市長林佳龍（中）說，中二立委補選掀開台中市長盧秀燕治理的朦朧面紗，是蔡其昌逆轉勝的關鍵。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍受訪時說，中二立委補選，大家才看到台中市長盧秀燕與顏家關係密切，掀開盧秀燕治理的朦朧面紗，這一點也是這次選舉蔡其昌逆轉勝的關鍵。至於新北市長選舉網路民調？林佳龍說「這個問題等一下再說明」，隨後趕高鐵北上。

蔡其昌「好蔡上場，團結勝選」首場造勢活動，今天上午十時在台中市烏日臻愛花園飯店登場，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及立委等民代、支持者等都到場。

林佳龍受訪時說，他是蔡其昌參選台中市長最大後盾，台中停滯四年，很多建設被停掉或 打折，甚至有些還加預算、時程延遲，包括會展中心、水湳轉運站、捷運路網，甚至山海環線、舊城區再生等，他的角色就是在協助蔡其昌在PK時有很好的基礎，也讓過去疼惜他的支持者把票催出來，全力支持蔡其昌，讓好蔡上場，讓台中再次偉大。

林佳龍被問及中捷藍線改路線的看法時說，中二立委補選時，大家才看到原來台中市長盧秀燕與顏家關係密切，可以把捷運藍線改了路線，四個場站旁邊的土地開發充滿疑雲，也是大家要去檢視的。所以中二補選，確實是掀開盧秀燕治理的朦朧面紗，讓大家看到真面目。

林佳龍認為，中二立委補選為蔡其昌參選市長提供一個最好去檢視盧市府沒有加速建設，裡面很多令人爭議的事情。選舉提出好的政見，同時要檢討現任者作為。他相信，這一點也是這次選舉大家認為一定會翻轉，蔡其昌會贏得最後逆轉勝的關鍵。

台中市前市長林佳龍（右）說，中二立委補選掀開台中市長盧秀燕治理的朦朧面紗，是蔡其昌逆轉勝的關鍵。記者趙容萱／攝影
台中市前市長林佳龍（右）說，中二立委補選掀開台中市長盧秀燕治理的朦朧面紗，是蔡其昌逆轉勝的關鍵。記者趙容萱／攝影

2022大選 台中市長 蔡其昌 林佳龍 盧秀燕

延伸閱讀

林佳龍是盧秀燕「剋星」 蔡其昌：是指市政「照妖鏡」

民進黨中市長選戰「好蔡上場」 蔡其昌：我是行動派

提「台中十大建設」政見 蔡其昌：開啟台中大建設元年

蔡其昌首場造勢 林佳龍：我是盧秀燕的剋星、蔡其昌的動力

相關新聞

柯文哲曝民進黨戰法 「猛攻柯文哲、邊緣化其他候選人」

民進黨台北市長參選人陳時中投入台北市選舉，替選戰加溫。台北市長柯文哲上午參加北市府振興方案2.0記者會，被媒體問到選情時...

柯志恩專訪／談對手陳其邁施政給70分 諷「這麼冰冷怎麼會是暖男」

2022高雄市長之爭，女柯P對決暖男市長，國民黨市長參選人柯志恩採直球對決，拚連任的陳其邁冷處理從容以對，柯志恩接受聯合...

陳時中大酸柯文哲「智商是小孩的事情」 網友看戲：嘴砲一流耶！

民進黨台北市長參選人陳時中在20日表示「智商是小孩的事情」、「小孩才有在講這個啊」，被認為是在暗酸曾自稱智商157的台北市長柯文哲，消息一出引來網友熱烈討論，有人認為陳時中此言是為「鞏固綠營選票」，而更多網友則大讚陳時中「酸得好」、「被圈粉」。

「以民為先」架走陳情民眾？ 陳時中臉書被灌爆 網怒：以民進黨為先？

民進黨台北市長參選人陳時中昨(20)日前往萬華龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋還贈送「以民為先」字畫，為他造勢。陳時中在受訪時，碰上民眾激情演出，一名中年男子高喊「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時愕然，陳情男子當場被架離。

影／蔡其昌首場造勢 林佳龍曝逆轉勝關鏈

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍受訪時說，中二立委...

林佳龍是盧秀燕「剋星」 蔡其昌：是指市政「照妖鏡」

立法院副院長蔡其昌今在台中烏日舉辦「好蔡上場」造勢大會，台中前市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東市長潘孟安等台中綠營要角，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。