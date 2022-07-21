影／蔡其昌首場造勢 林佳龍曝逆轉勝關鍵：掀盧秀燕朦朧面紗

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍受訪時說，中二立委補選，大家才看到台中市長盧秀燕與顏家關係密切，掀開盧秀燕治理的朦朧面紗，這一點也是這次選舉蔡其昌逆轉勝的關鍵。至於新北市長選舉網路民調？林佳龍說「這個問題等一下再說明」，隨後趕高鐵北上。

蔡其昌「好蔡上場，團結勝選」首場造勢活動，今天上午十時在台中市烏日臻愛花園飯店登場，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及立委等民代、支持者等都到場。

林佳龍受訪時說，他是蔡其昌參選台中市長最大後盾，台中停滯四年，很多建設被停掉或 打折，甚至有些還加預算、時程延遲，包括會展中心、水湳轉運站、捷運路網，甚至山海環線、舊城區再生等，他的角色就是在協助蔡其昌在PK時有很好的基礎，也讓過去疼惜他的支持者把票催出來，全力支持蔡其昌，讓好蔡上場，讓台中再次偉大。

林佳龍被問及中捷藍線改路線的看法時說，中二立委補選時，大家才看到原來台中市長盧秀燕與顏家關係密切，可以把捷運藍線改了路線，四個場站旁邊的土地開發充滿疑雲，也是大家要去檢視的。所以中二補選，確實是掀開盧秀燕治理的朦朧面紗，讓大家看到真面目。