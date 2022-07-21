聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蔡其昌首場造勢 林佳龍曝逆轉勝關鍵：掀盧秀燕朦朧面紗
民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍受訪時說，中二立委補選，大家才看到台中市長盧秀燕與顏家關係密切，掀開盧秀燕治理的朦朧面紗，這一點也是這次選舉蔡其昌逆轉勝的關鍵。至於新北市長選舉網路民調？林佳龍說「這個問題等一下再說明」，隨後趕高鐵北上。
蔡其昌「好蔡上場，團結勝選」首場造勢活動，今天上午十時在台中市烏日臻愛花園飯店登場，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及立委等民代、支持者等都到場。
林佳龍受訪時說，他是蔡其昌參選台中市長最大後盾，台中停滯四年，很多建設被停掉或 打折，甚至有些還加預算、時程延遲，包括會展中心、水湳轉運站、捷運路網，甚至山海環線、舊城區再生等，他的角色就是在協助蔡其昌在PK時有很好的基礎，也讓過去疼惜他的支持者把票催出來，全力支持蔡其昌，讓好蔡上場，讓台中再次偉大。
林佳龍被問及中捷藍線改路線的看法時說，中二立委補選時，大家才看到原來台中市長盧秀燕與顏家關係密切，可以把捷運藍線改了路線，四個場站旁邊的土地開發充滿疑雲，也是大家要去檢視的。所以中二補選，確實是掀開盧秀燕治理的朦朧面紗，讓大家看到真面目。
林佳龍認為，中二立委補選為蔡其昌參選市長提供一個最好去檢視盧市府沒有加速建設，裡面很多令人爭議的事情。選舉提出好的政見，同時要檢討現任者作為。他相信，這一點也是這次選舉大家認為一定會翻轉，蔡其昌會贏得最後逆轉勝的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言