林佳龍是盧秀燕「剋星」 蔡其昌：是指市政「照妖鏡」

立法院副院長蔡其昌今在台中烏日舉辦「好蔡上場」造勢大會，台中前市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東市長潘孟安等台中綠營要角，團結齊聚一堂，宣示全面團結備戰年底台中市長選舉。

台中前市長林佳龍在致詞時說，自己是台中市長盧秀燕的「剋星」；蔡其昌會後受訪時解釋，不是大家想像中那種剋星。

蔡其昌說，當你看到林佳龍的努力、對市政的願景，他就像「照妖鏡」一樣，到底誰無能，誰沒有為這個城市四年來努力打拼，讓這個城市逐漸衰退中，剋星就是「照妖鏡」的意思。

盧、林兩任台中市長相較之下就可以看到，盧市長這四年來，基本上讓這個城市逐漸陷入衰退，就只願意當一個好人市長，事情也不努力去做，很多的困難要面對解決，開不了工的還是開不了工，林市長就是盧市長最大的照妖鏡。

蔡其昌表示，林佳龍當市長任內，很多好的建設、被盧市長停掉未完成的部分，我們接續把它完成，譬如過去林市長時期，台中因財政問題，對老人健保有些調整，現在65歲以上健保我們一樣通通補助，而且還加碼，讓台中市國中小營養午餐全部都來免費。

蔡其昌指出，從台中交通、台中的治安、到台中的文化，台中這個城市未來的發展，甚至商業的活動，怎麼讓台中變得更好，透過十大建設，剛剛跟市民做了報告，過去佳龍時代很有創意的規畫，加上我從小到大看到的問題，把這些加以結合，就是我未來對台中市規畫的最主要政見及目標。

蔡其昌再批盧秀燕，「市長換人、空氣換新」是最大一張芭樂票，市政給盧市長四年，她除了跟中央對抗外，沒有任何具體作為，反而其昌擔任立法院副院長，在立院提案讓台中「以氣換煤」，2035燃煤全部退場，變成較乾淨的燃氣，我們有方法有目標，有具體作為，而且不讓台中停電，這才是一個有為政治人物應該規畫的。

至於競總成員，蔡其昌說，競選團隊已完成就緒，這兩天會立刻讓大家知道競選總部主委、榮譽主委、競選團隊都已經今天前完成就緒，六都、其他縣市，全台都會連在一起，所以新北跟台中，會連線作戰。