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挺綠粉專捏造蔣萬安批王必勝 黃子哲：公然造假的奧步

聯合報／ 記者徐偉真潘才鉉╱台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲今天表示，挺綠粉專捏造蔣萬安批評王必勝緋聞，但根本沒有。圖／取自黃子哲臉書
國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲今天表示，挺綠粉專捏造蔣萬安批評王必勝緋聞，但根本沒有。圖／取自黃子哲臉書

國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲今天表示，挺綠立場鮮明的臉書粉專指控蔣萬安說指揮中心指揮官王必勝有小三「德不配位」，但蔣萬安根本沒說過這句話，這種無中生有、公然製造假消息的奧步，可以說是可惡至極。

黃子哲在臉書上表示，「峰狂打臉94爽」和「查理碎碎唸」兩個粉專挺綠立場鮮明，粉專上不約而同指控蔣萬安說王必勝有小三，「德不配位」。但事實上，蔣萬安根本沒說過這句話，甚至沒有對王必勝接任防疫指揮官一事發表過評論。這種無中生有、惡意造謠、張冠李戴，完全是公然製造假消息的奧步，然後還藉此假消息做進一步的人身攻擊，簡直是可惡至極。

黃子哲說，「峰狂打臉94爽」挺綠打藍的立場鮮明，宛如民進黨的側翼。而粉專「查理碎碎唸」是由吳傳立所經營，他是蔡英文總統所創設「想想論壇」的專欄作家。難道這幕後的黑手就是蔡英文總統？莫非蔡總統力挺陳時中選台北市長的起手式，就是叫旗下的網軍當打手，對對手蔣萬安發動這種低級又卑劣的惡意攻擊？網軍頭子蔡總統應該出來說清楚講明白。

黃子哲說，奉勸兩個粉專盡快更正或撤文並道歉，否則就等著面對法律責任。回頭是岸，好好重新做人，別再當塔綠班的「英爪」了。

國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲今天表示，挺綠粉專捏造蔣萬安批評王必勝緋聞，但根本沒有。圖／取自黃子哲臉書
國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲今天表示，挺綠粉專捏造蔣萬安批評王必勝緋聞，但根本沒有。圖／取自黃子哲臉書

2022大選 台北市長 黃子哲 蔣萬安 王必勝

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