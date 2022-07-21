陳時中大酸柯文哲「智商是小孩的事情」 網友看戲：嘴砲一流耶！

民進黨台北市長參選人陳時中在20日表示「智商是小孩的事情」、「小孩才有在講這個啊」，被認為是在暗酸曾自稱智商157的台北市長柯文哲，消息一出引來網友熱烈討論，有人認為陳時中此言是為「鞏固綠營選票」，而更多網友則大讚陳時中「酸得好」、「被圈粉」。

陳時中20日於《鄭知道了》專訪中，被問到是否有測過智商，而他隨即表示「智商是小孩的事情」、「小孩才有在講這些啊」，認為身為大人以人生經驗和歷練才能代表個人，而非智商。此言一出即被許多網友認為根本是在大酸柯文哲。

柯文哲過去曾自稱智商157，且常以「智商有問題」來攻擊或批評其他人，2021年柯文哲就曾狠酸中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥「智商是不是不到70？」引來許多批評，當時陳時中就曾回應「人不是只有智商而已，人就是人嘛」。

針對陳時中此番言論，PTT「Hatepolitics板」上有網友表示「不太懂幹嘛一直打柯，柯又沒有要選，是要鞏固綠選票？」、「時鐘嘴砲一流，做事零分欸XD」、「嘴砲嘴一嘴就有票了」、「這個黨除了打柯我看沒什麼可以拿出來嘴的」。

但也有支持陳時中的網友表示「講話真的有夠實在，酸到會笑死」、「事實啊，誰會一天到晚講智商啊」、「終於有人公開講了XD」、「做人處事還是陳時中功力深厚」、「被時中圈粉了，嗆巨嬰媽寶超酸，我喜歡」。