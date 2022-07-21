「以民為先」架走陳情民眾？ 陳時中臉書被灌爆 網怒：以民進黨為先？

民進黨台北市長參選人陳時中昨(20)日前往萬華龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋還贈送「以民為先」字畫，為他造勢。陳時中在受訪時，碰上民眾激情演出，一名中年男子高喊「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時愕然，陳情男子當場被架離。

陳時中拚台北市長，首場陸戰就前進萬華，引人遐想。疫情指揮中心過去曾失言「萬華是疫情破口」，陳時中表示，以前備詢時用詞不精確，若有人因此受傷，那就必須要「誠摯道歉」。

但在萬華龍山寺現場，陳時中說了「誠摯道歉」，收下「以民為先」字畫，卻同台加映「架走陳情民眾」的荒謬劇情，網友炸鍋了。

台北市長參選人陳時中（左）上午參拜龍山寺，龍山寺董事長黃書瑋（右）贈送「以民為先」字畫。記者曾原信／攝影

陳時中臉書被被灌爆，「原來陳部長所謂的扛責任，就是把陳情民眾扛走啊」、「真心想道歉更不用等參選後！道歉像參選記者會，真是格外諷刺」、「上聯：以民為先，下聯：拖到旁邊，橫批：時拿酒穩」、「以民為先，結果民先被扛走」、「責任來，我就扛。抗議來，我就扛走」。

PTT網友也熱議，「以民進黨為先」、「被架走的是同路人，不是民」、「抗議的就沒資格當人民了」、「沒台灣價值很好扛（物理）」、「不包括刁民，好嗎」。

也有網友感嘆，「難得有民眾上前要陳情，如果你願意傾聽，這是很好發揮的舞台，但你卻讓維安人員把人趕走，看來還是離人民很遠」、「為了選票才道歉，真是夠了」、「我只想問那個阿伯現在還好嗎？」。