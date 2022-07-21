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獨家專訪／不佛系選舉 柯志恩：國民黨的女人就是跟男人不一樣

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者劉學聖／攝影

九和一選舉倒數4個月，國民黨北北桃市長參選人被認為選戰打得「太佛系」，未針對民進黨選戰對手的爭議發動攻勢；國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她不會這樣打選戰，既然是挑戰者就要有攻擊力，「國民黨的女人就是跟男人不一樣」。

柯志恩接受本報專訪，不諱言剛下高雄就感受到壓力，但她希望在有限的時間內，將高雄選戰打成「全國性選戰」，保證不會讓對手高雄市長陳其邁躺著選。對於她每次拋出政策議題，陳其邁都冷處理，柯說：「他這麼冷怎麼可以叫做暖男呢？我是熱情的人，面對他的冷我自然有別的辦法」。

柯志恩談及民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，被問到國民黨北北桃市長參選人侯友宜、蔣萬安、張善政未主動回應而挨批「佛系、軟男」，她直言侯競選連任，冷處理是應該的，蔣萬安和張善政也不是佛系，只能說是中道理性，不能跟「軟」畫上等號。

「國民黨的女人就是跟男人不一樣」，柯志恩說，要是她就絕對不會「中道理性」，而是在理性的分析當中「具有攻擊性」，因為她是挑戰者，她認為要有攻擊力。柯笑說，「我最常跟政壇麻吉李彥秀一起罵國民黨的男人」，強調國民黨的女人一定要跟國民黨的男人不一樣。

柯志恩表示，從目前民調來看，論文案確實對林智堅造成影響，抄襲標籤會一直跟著，此事對年輕選民形成的相對剝奪感很重，但仍不足以讓民進黨選情崩盤，「我不認為對國民黨是紅利，因為現在才七月。」她說，民進黨選舉操兵很快，還夾帶中央資源，這是國民黨遠遠不及的，國民黨只能持續從弊案議題著手。

2022大選 高雄市長 柯志恩 陳其邁

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