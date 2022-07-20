民眾黨議員參選人夜巡選區 走21天200多公里瘦7公斤
民眾黨台中市中西區市議員區參選人許瑞宏挑戰勇敢走夜路，以「夜巡」方式連續21天走訪選區，他共走了200多公里，瘦了7公斤。他說，夜晚凸顯城市的美麗與哀愁，希望將台中舊市區過往的繁榮找回來。
許瑞宏背著6公斤重的發光氣球，帶著手電筒、筆記本，自6月28日至7月18日挑戰21天「夜巡」，每晚10點到凌晨1點走訪選區，記下城市待解決的問題，並全程臉書直播紀錄。
許瑞宏說，「夜巡可以體察白天的盲點」，夜間的問題很多，尤其是食材保存及攤商問題，只有晚上才發現的到，3周來共找到170個待解決問題，身體疲憊，但很有成就感。
立委蔡壁如說，許瑞宏年輕有為，並具備國際觀，他白天行程滿檔，晚上還出來走路夜巡，了解夜間的問題，相信他對選區非常熟悉，應該讓他出來為民服務。
許瑞宏說，西區屬於住宅區，發展較均衡；中區則以中山路靠近千越大樓這段都是黑暗的，因為龍心、遠東等4棟大樓沒有棟距，使晚上八點後自由路是一片黑暗。如果他當選後，規劃把一條街作為示範區，並引入文創市集與文藝活動，進而行銷包裝，由點促成線，進而影響整個面，人進來了，商業活絡，經濟就會繁榮。
許瑞宏製作兩支成果影片，分別為「深夜食堂篇」與「夜巡重點報告篇」。他說，夜巡有5大重點，分別就「商圈振興」、「友善行人」、「住宅安全」、「環境衛生」、「基礎建設」切入。他舉例說，夜晚走在路上「路不平」，發現光是道路坑洞、人行道破損就紀錄了40多處。另外，夜巡中也發現公園照明不足、路燈不亮、監視器失靈等問題，有待改善。
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