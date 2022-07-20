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逾49％不認同接受民進黨徵召 陳時中：請大家給我祝福

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中表示，不管在任何崗位都會盡力把事情做好做對，請大家給他祝福。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中表示，不管在任何崗位都會盡力把事情做好做對，請大家給他祝福。記者胡瑞玲／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中今進行首場選舉行程，對有民眾不認同陳時中接受民進黨徵召，陳時中表示，任何崗位都會盡力把事情做對最好，請大家給他祝福。

根據台灣民意資金會最新民調指出，國人給指揮中心的表現超過及格分數，但對於陳時中接受民進黨徵召有超過49%不認同。

對此，陳時中表示，49％的部分民眾還沒辦法習慣、接受這樣的情況，很多人依依不捨，對大家的感觸有感覺，但要對大家說，在任何崗位都會盡力把事情做好作對，請大家給他祝福。

陳時中在致詞時提到，擔任衛福部長期間，制定了8部法律、修訂90部法律、修了332條、增修47條、刪減4條，充分展現他溝通、協調的能力。

媒體被問到，哪些法令是可以代表他真的會做事，陳時中說，在衛福部期間，整體醫療品質的提稱、醫病關係很重要，醫病關係包含醫療法修訂、醫療事故的修訂法等。

陳時中指出，醫療法於民國90至92年提出，將近20年，每年都被提出，但都不曾被修訂過，但他擔任衛福部長時，在衛福部的第一個會期，他就修訂了，對醫病關係或醫療品質的增進都有幫助，而這還不是制定法令的其中一個。

陳時中表示，醫療事故處理法也在這個會期過了，公共衛生司法於民國61年起，台大衛生學系就建立，並開始推動，也是直到前年才通過，上述在在顯露出他們的能力，為了社會正義、正確的實情、社會結構的方向，他們會溝通讓這些事情通過。

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