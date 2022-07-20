陳時中參拜龍山寺 一民眾突衝出遭架離

民進黨台北市長參選人陳時中今首場陸戰就前往萬華龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋還贈送「以民為先」字畫，不過在受訪時，也碰上民眾陳情高喊「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，後來被保全架離。陳時中說，施政必然是以民為先，來龍山寺除了是信仰中心，也要瞭解在地需求，讓萬華愈來愈好。

民眾趁陳時中接受媒體採訪時突然衝上前，並且大聲質問「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時錯愕不知如何回應，民眾後來被保全架離，未造成衝突。

陳時中表示，寺廟是台灣的信仰中心、精神支柱，尤其龍山寺是非常有歷史的廟宇，跟這裡感情非常深，還得到董事長「以民為先」的字帖期許，也不會辜負民眾期待，施政必然以民為先，今天也有許多市民非常熱情也感受到了。

陳時中說，龍山寺除了是信仰中心外，到萬華也是要關心地方需要，未來會跟龍山寺維持良好溝通管道，了解在地需求，然後保存文化底蘊、加入智慧城市元素，讓萬華愈來愈好。

而和對手相比，陳時中提名僅一周，選舉團隊就定位，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻仍無名單。陳時中回應，每個團隊領導風格不同，自己的風格是快速準備、及早就位、以誠待人，希望團隊力量把市政政策規劃好，給最好的藍圖讓市民選擇，選賢與能。

陳時中也提到自己從小在西門町長大，他說萬華美食相當多，要一間一間吃，不能說哪一間特別怎樣，一條路一條路走，小時候一定會到自己西門町看電影、晚上來艋舺走走，所以每周都要去西門報到、也會到萬華夜市走走。