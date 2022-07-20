快訊

中國「爛尾樓」停貸潮 重擊中產階級恐爆金融風暴？

美軍「即戰力」航母數遠低於想像 但必有艘在印太水域

統一集團砸290億火速買家樂福 兩個有利因素是關鍵

陳時中參拜龍山寺 一民眾突衝出遭架離

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長參選人陳時中今天上午前往龍山寺參拜，有民眾（右）突然接近大聲抗議，隨即遭維安人員架離現場。記者曾原信／攝影
台北市長參選人陳時中今天上午前往龍山寺參拜，有民眾（右）突然接近大聲抗議，隨即遭維安人員架離現場。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中今首場陸戰就前往萬華龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋還贈送「以民為先」字畫，不過在受訪時，也碰上民眾陳情高喊「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，後來被保全架離。陳時中說，施政必然是以民為先，來龍山寺除了是信仰中心，也要瞭解在地需求，讓萬華愈來愈好。

民眾趁陳時中接受媒體採訪時突然衝上前，並且大聲質問「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時錯愕不知如何回應，民眾後來被保全架離，未造成衝突。

陳時中表示，寺廟是台灣的信仰中心、精神支柱，尤其龍山寺是非常有歷史的廟宇，跟這裡感情非常深，還得到董事長「以民為先」的字帖期許，也不會辜負民眾期待，施政必然以民為先，今天也有許多市民非常熱情也感受到了。

陳時中說，龍山寺除了是信仰中心外，到萬華也是要關心地方需要，未來會跟龍山寺維持良好溝通管道，了解在地需求，然後保存文化底蘊、加入智慧城市元素，讓萬華愈來愈好。

而和對手相比，陳時中提名僅一周，選舉團隊就定位，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻仍無名單。陳時中回應，每個團隊領導風格不同，自己的風格是快速準備、及早就位、以誠待人，希望團隊力量把市政政策規劃好，給最好的藍圖讓市民選擇，選賢與能。

陳時中也提到自己從小在西門町長大，他說萬華美食相當多，要一間一間吃，不能說哪一間特別怎樣，一條路一條路走，小時候一定會到自己西門町看電影、晚上來艋舺走走，所以每周都要去西門報到、也會到萬華夜市走走。

2022大選 台北市選舉 台北市長 陳時中 龍山寺 萬華

延伸閱讀

選舉行程首跑萬華 陳時中為疫情破口汙名化道歉

陳時中萬華龍山寺參香 期權自救會成員上前質問被勸離

陳時中團隊被藍營批是高端隊 綠委反酸不如救救蔣萬安

陳時中參拜龍山寺 民眾抗議遭到架離

相關新聞

選舉行程首跑萬華 陳時中為疫情破口汙名化道歉

民進黨台北市長參選人陳時中首場選舉行程，就是前往龍山寺參拜，外界認為是要撫平萬華人遭汙名化的怨氣。陳時中今受訪時表示，過...

陳時中批台北有停滯感 網直呼：看看老屋一堆和北車地下街

代表民進黨參選台北市長的陳時中，近日在臉書上發文寫道「正因為心中對台北有愛，所以對城市停滯感到不捨」，而這段話也在網路上掀起討論。一名網友在網路上發文，表示自己無法理解陳時中所謂的停滯是什麼意思，也認為這番言論相當不負責任，貼文曝光後也掀起討論。

民進黨社群三箭齊發 強化空戰拚勝選

民進黨今天公佈2022地方選舉競選主軸及主視覺「顧家鄉 拚未來」，同時推出三大社群平台亮點，包括2022民進黨地方選舉資...

陳時中參拜龍山寺 一民眾突衝出遭架離

民進黨台北市長參選人陳時中今首場陸戰就前往萬華龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋還贈送「以民為先」字畫，不過在受訪時，也碰上...

羅智強行腳再出發 表達他是桃園人「道歉吧！林智堅」

台北巿前議員羅智強今展開全台「真愛台灣 民主祈福」之旅，從楊梅出發，不只行腳更結合輔選，對於有聲音希望羅選嘉義縣長，他表...

柯志恩稱台北看高雄「何錯之有」 綠營：踩高雄人紅線

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天解隔回到高雄，她在臉書上說，自己在台北確診、居隔，綠營卻批「從台北看高雄」，「從台北看高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。