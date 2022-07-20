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民進黨選舉網站上架 用新媒體贏得選民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民進黨將利用網站、Youtube與Podcast，吸引更多民眾支持！民進黨20日公布選舉網站「2022民進黨地方選舉資訊頁」、Podcast新節目「地方耳Mazing」與新實境節目「一碗麵的時間」，希望透過這些平台，讓民眾更了解民進黨候選人的政見與經歷。新竹市長候選人沈慧虹也特別到場造勢。

候選人資料一鍵搜尋

民進黨發言人謝佩芬首先介紹網站說，只要輸入「2022dppelection.com」就可以看到民進黨各地提名的候選人資料與影片，還可以看到每場記者會的資料、政策宣導影片與闢謠專區，希望可以透過簡易、跨平台使用的網站，讓選民更清楚民進黨候選人的政策。

負責民進黨Podcast「耳朵出遊不出油」的發言人謝子涵說，未來將會推出新系列節目「地方耳Mazing」，訪問許多回鄉創業的在地青年，包括基隆「星濱山」創辦人林書豪、滅火器主唱楊大正等人，讓更多民眾發現在地的美好，鼓勵青年返鄉發展。

新媒體助選成趨勢

另外，民進黨發言人黃彩玲則將推出YT新實境節目「一碗麵的時間」，第一集就邀請參選台中市長蔡其昌動手做自己喜歡的美食，並在煮飯間以淺白的方式聊城市發展願景與介紹自己。

民進黨全力部署空戰，沈慧虹在現場也宣布她自己的新節目「慧虹的認真散步」將於21日上架，第一支影片就要帶民眾從新竹火車站走到改建完成的棒球場。她笑說，這是最接地氣的節目，會在路途中介紹新竹的美食、風景，還有未來的施政願景。

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