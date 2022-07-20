盧秀燕恐贏20萬票 蔡其昌步步為營

【台灣醒報特派員劉東皋台中分析報導】「依目前情勢判斷，盧秀燕年底選舉將再贏對手20萬票以上。」年底台中市長將由盧秀燕對上蔡其昌，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡受訪時指出，他判斷，年底台中市長選舉，蔡其昌將承受中央執政不力等民眾的不滿。不過，民進黨市議會黨團總召江肇國指出，盧秀燕未讓市民看到台中的大進步，蔡其昌將有機會一步步追上。

四點觀察盧勝率高

袁鶴齡從4點分析現任市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌的競爭態勢。第一點，盧秀燕在施政上獲得肯定，團隊協調能力強，且具有相當的危機處理能力；其次，蔡不見得會獲得民進黨其他派系支持，相較於雙北，至今他的整體競選團隊還未成形；第三，民進黨中央執政不力，對選情有很大影響。

最後一點，袁鶴齡認為，7至9月進入夏季用電高峰，9月全國中小學開學後，學校都已裝設冷氣機，一旦冷氣全開，若再有大規模停電，民眾也會歸咎於中央的能源政策，屆時煤力發電若再全開，更惹民怨。

有小確幸卻缺大進步

不過，江肇國受訪指出，這次選舉，不可能再有之前大贏或大輸20萬票的情況發生。雖然盧秀燕的執政讓市民看到一些小確幸，但卻沒有帶給台中市重大的改變和進步。未來當蔡其昌提出台中市的政策願景、並針對盧秀燕政策及施政的質疑辯論後，與盧秀燕的差距會逐漸拉近。

「盧秀燕具有現任者紅利」，江肇國表示，從歷來縣市長選舉，多數挑戰現任者的候選人，民調一開始大都是落後的。而投票前的競選時刻，都是挑戰者的努力空間。對於蔡其昌的競選總部團隊，原訂由林佳龍擔任競選總部主委，現林決定參選新北市長，所以主委人選尚待確定。

蔡英文主導雙北聲勢大

江肇國說，雙北新近才確定民進黨市長人選，媒體關注度高，且是由總統蔡英文親自主導、籌組總部人選，所以感覺很多人討論。蔡其昌雖在兩個月前就確定提名，但競選總部每周都開會討論競選策略與議題。21日也將於台中舉辦競選重要議題記者會，他認為蔡的聲勢與民調將會一步步追上。

剛卸任的國民黨台中市黨部主委林敏霖指出，依目前局勢，盧秀燕連任應沒有問題，但仍不能太大意。林敏霖在國民黨台中市議員提名完成後請辭主委職務，他剛上任時即訂下市長連任、議員過半的目標；林敏霖表示，從各項民調判斷及議員佈局，他有信心當初的目標會達成。

盧受疫情影響地方連結少

林敏霖指出，從盧秀燕在防疫、托幼、長照、建設上的施政表現獲得市民肯定，滿意度常高達七、八成，推斷盧的連任機率很高。但或因這兩年遇到疫情，盧的公開行程少了許多，台中原縣區不少里長反映，很多地方座談或相關活動，盧秀燕出席機率少很多；恐造成地方民情較難上達。

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