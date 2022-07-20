北捷1280月票納基隆？蔡適應：北北基桃交通改善坐下談

民進黨基隆市長參選人蔡適應昨晚在臉書，貼出北北基市長參選人蔡適應、林佳龍、陳時中合照，蔡適應說，基隆市民關切的台北捷運1280元定期月票，是否納入台鐵和國道客運、基隆市公車？其實還有各單位分攤款的問題仍待解決，未來他會提出有效的建議方案，讓市民可以用優惠的方式融入首都生活圈。

蔡適應表示，北北基桃生活圈的交通改善，需要大家坐下來提出可行的方案，才能控管財政負擔、福國利民。特別是現行1280元月票方案，將台北市、新北市捷運、公車和YouBike整合。基隆市要參與還有幾個問題需要解決。

第一點，蔡適應指出，此方案是雙北沉重的交通財政負擔，雙北一直有個聲音，希望把此方案取消，這個方案能否繼續走下去，這也是他看到的問題。

第二點，蔡適應說，若要加入國道客運或台鐵，因這2個單位都不是基隆市府所屬單位，也就是基隆市希望國道客運和台鐵加入，也要顧及業者和台鐵是否有意願，目前的理解是這2個單位對於如果要參與，但要自行補貼乘客表達有疑慮。

蔡適應認為，第三點是基隆市公車是否要納入此方案問題，因基隆市公車與雙北的公車並沒有直接相連，所以這樣的參與，對於市民是否有誘因？抑或是國道客運或台鐵納入就好，這些都是過去適應和各單位討論產生的問題。

蔡適應表示，而台鐵和國道客運相關提撥分攤款，是否由基隆市政府出資，或是由國道客運業者、台鐵分攤，這也是必須討論的問題，他會提出更多有效的建議方案，讓市民、業者在未來融入大台北交通生活圈，能以更便宜方式來參與。