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林佳龍稱社宅興建掛零 新北：並非事實 請先了解再發言

中央社／ 新北19日電

民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體專訪時稱新北社宅興建數字掛零，新北市政府城鄉局表示，並非事實，已是睜眼說瞎話，籲林佳龍先了解現實再發言，勿政治口水。

城鄉局今晚發布新聞稿澄清表示，新北市所主導興辦的社會住宅已有多處完工啟用，今年度更有兩處社會住宅基地落成啟用，其中土城員和青年社會住宅已招租完成並於7月15日進行抽籤作業、永和中正橋社會住宅現正招租中。

城鄉局表示，目前有7處基地同時興建中，包括板橋江翠段、泰山中山段、新店民安段、土城永和段、土城大安段、三峽國光二期、中和安邦段，社宅興建掛零說法毫無根據。

城鄉局表示，內政部次長花敬群於今年初出席新北市主導興辦的「板橋江翠段青年社會住宅開工動土」典禮時曾表示，位於新北市的中央及地方共同推動直接興建的社會住宅推動量來到1萬5000戶以上，很多事情都需要市府協助，雙方合作得非常非常棒。

城鄉局表示，新北市積極與中央合作落實社會住宅政策努力，不容抹殺，盼集合各界力量提出具體方案，少點政治口水、一起好好做事，為新北市民謀福利。

2022大選 新北市長 林佳龍

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