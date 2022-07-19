林智堅、鄭文燦逐桌敬酒被抓包 衛生局要開罰3000元

桃市勞動局長吳宏國遭藍營質疑，昨天從早到晚為民進黨桃園市長參選人林智堅輔選。國民黨桃園市議員參選人凌濤下午再質疑，昨日吳宏國、林智堅和桃園市長鄭文燦在餐敘上逐桌敬酒，違反防疫規定。市府衛生局表示，該餐敘辦在自宅，並未違反規定，但採嚴格標準，仍將對3人各開罰3000元。吳宏國對此尚未回應。

凌濤今上午貼出2張照片，直指吳宏國昨天先是陪同林智堅拜會桃園機場工會，晚上又陪著鄭文燦、林智堅到私宅參加宴會。

下午凌濤質疑，依據桃園市政府發出的新聞稿，衛生局長王文彥日前就3度提醒，「逐桌敬酒」是傳播Omicron高風險行為，但吳宏國、林智堅、鄭文燦昨參加的宴會上，人數至少有15位，且至少有2桌以上。

凌濤表示，依現行防疫規定，仍不得逐桌敬酒敬茶，若違反可依法裁處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，呼籲衛生局應立即開罰，否則市民如何信賴市府發出的防疫資訊？

衛生局晚間回應，依現行指揮中心公告防疫政策，並未明訂自宅的相關規定，且宴席不得逐桌敬酒敬茶，目的在避免接觸不特定人以降低傳播風險，而昨日餐會上並沒有不特定人士。

不過衛生局表示，為採取嚴格防疫標準，後續仍將依相關事證，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項規定開罰，換言之，吳宏國、林智堅、鄭文燦都會被開罰3000元以上。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康