快訊

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

邊境再開放！指揮中心：「6類外籍人士」可入境來台

指揮中心大換血！副指揮官人選公布 由「這2人」接棒

恩恩爸感謝林佳龍當選承諾 籲市府大官們學學基進黨

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
恩恩案隨選戰再成攻防焦點，基進黨人士日前發文影射民進黨候選人林佳龍，更引發各界關注，恩恩爸趁午休空檔發文說明。圖／取自恩恩爸臉書
恩恩案隨選戰再成攻防焦點，基進黨人士日前發文影射民進黨候選人林佳龍，更引發各界關注，恩恩爸趁午休空檔發文說明。圖／取自恩恩爸臉書

恩恩案隨選戰再成攻防焦點，基進黨人士日前發文影射民進黨候選人林佳龍，更引發各界關注。恩恩爸批評，市府對一連串謊言都不願道歉，感謝林佳龍承諾當選後公布真相，而基進黨發文事件雙方已說清楚「我覺得這樣子很好」，這或許就是「市府大官們」該學習的。

恩恩爸表示，雖然自己已經恢復上班，但近期大家的訊息、發文及新聞，他與妻子都有看到，因此趁午休空檔跟大家說明。恩恩已經離開他們92天，而自己站出來追尋真相也已經快要2個月，過程中，他一直反覆試圖將訴求及疑惑寫清楚。

恩恩爸指出，妻子在第一通報案電話就說「恩恩意識不清」，但一台救命救護車最後等了81分鐘才來，這是無法竄改的事實，中間的問題就是他想知道的真相，而新北市長侯友宜也說會守護市民、扛起全責，所以自己依法提申請，請新北市府給予完整資料。

但自己和妻子等到的卻是一連串的謊言，從消防局的模擬劇、恩恩的血氧值、新北市否認消防局派車要衛生局同意等，都令人覺得真相報告就躺在市長辦公室裡，但為什麼還是離人這麼遠，而市府官員及公務員對於一堆謊言，至今連一句道歉都不願意說。

恩恩爸表示，雖然幾度非常無力也很無奈，中間收到的攻擊和酸言酸語也沒少過，但是夫妻倆想法還是一樣，若不去追尋真相就對不起恩恩，所以兩人都很感謝所有願意追尋真相、願意給他們力量，以及支撐他們繼續追真相的人。

恩恩爸指出，交通部前部長林佳龍承諾如果當選新北市長會公開所有的真相，感謝林佳龍願意給出如此承諾，這對夫妻倆來說，就是一直苦苦追求的事情。

另外，有關基進黨人士張博洋的發文，恩恩爸說明，張博洋在事發當晚已經傳訊向他致歉，而他也和對方說明自己沒有生氣，但希望在恩恩追真相的立場上，張博洋和基進黨能說明清楚，而事後張博洋也發文致歉跟說明，「我覺得這樣子很好」。

恩恩爸表示，社會上每個人對恩恩事件的關心和重視，他也都抱持感謝的心情，只要大家能相互理解、開誠布公，很多事情可以很快化解，而這或許這是新北市府大官們真正該學習的地方。

恩恩爸批評，市府對一連串謊言都不願道歉，感謝林佳龍承諾當選後公布真相，而基進黨發文事件雙方已說清楚「我覺得這樣子很好」，這或許就是「市府大官們」該學習的。圖／本報資料照片
恩恩爸批評，市府對一連串謊言都不願道歉，感謝林佳龍承諾當選後公布真相，而基進黨發文事件雙方已說清楚「我覺得這樣子很好」，這或許就是「市府大官們」該學習的。圖／本報資料照片

2022大選 恩恩案 基進黨 林佳龍

延伸閱讀

影／林佳龍感謝蔡英文總統以黨主席促成最強競選團隊

林佳龍參加風電發展活動 細數交通部長任內新北政績

林佳龍恩恩案講「真相與品格」 賴香伶:也請送給林智堅

特別赴新北為林佳龍助選？ 鄭文燦：來支持風電產業

相關新聞

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

今年2月藍營公布議員初選辦法，首次且年輕參選最高可加權百分百，引發部分資深參選人不滿，新北市議員參選人簡皇譽憤而不登記參...

陳佩琪為「夫人干政」發文 蔣萬安：和太太互相尊重

政治人物夫人干政話題引起熱議，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他太太是一個獨立自主的女性，兩人一直以來相互的尊重。

陳時中競選總部確定 承接小英勝選風水內部裝修中

民進黨台北市長參選人陳時中上周拍板提名，今傳已競選總部已敲定，緊鄰民進黨中央黨部、總統蔡英文2020競選總部所在的北平東...

決戰六都 綠坐2搶4 藍拚過半

民進黨全代會昨天登場，十八位已提名的縣市首長參選人上台營造勝選團結氣勢。民進黨人士表示，目前六都呈現「坐二望三搶四」局面...

林佳龍再添生力軍 賴品妤、李晏榕加入發言人團隊

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室日前公布第一波發言人名單後，今日又發布第二波競選發言人，確定由立法委員賴品妤、律師李...

恩恩爸感謝林佳龍當選承諾 籲市府大官們學學基進黨

恩恩案隨選戰再成攻防焦點，基進黨人士日前發文影射民進黨候選人林佳龍，更引發各界關注。恩恩爸批評，市府對一連串謊言都不願道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。