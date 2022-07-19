恩恩爸感謝林佳龍當選承諾 籲市府大官們學學基進黨

恩恩案隨選戰再成攻防焦點，基進黨人士日前發文影射民進黨候選人林佳龍，更引發各界關注。恩恩爸批評，市府對一連串謊言都不願道歉，感謝林佳龍承諾當選後公布真相，而基進黨發文事件雙方已說清楚「我覺得這樣子很好」，這或許就是「市府大官們」該學習的。

恩恩爸表示，雖然自己已經恢復上班，但近期大家的訊息、發文及新聞，他與妻子都有看到，因此趁午休空檔跟大家說明。恩恩已經離開他們92天，而自己站出來追尋真相也已經快要2個月，過程中，他一直反覆試圖將訴求及疑惑寫清楚。

恩恩爸指出，妻子在第一通報案電話就說「恩恩意識不清」，但一台救命救護車最後等了81分鐘才來，這是無法竄改的事實，中間的問題就是他想知道的真相，而新北市長侯友宜也說會守護市民、扛起全責，所以自己依法提申請，請新北市府給予完整資料。

但自己和妻子等到的卻是一連串的謊言，從消防局的模擬劇、恩恩的血氧值、新北市否認消防局派車要衛生局同意等，都令人覺得真相報告就躺在市長辦公室裡，但為什麼還是離人這麼遠，而市府官員及公務員對於一堆謊言，至今連一句道歉都不願意說。

恩恩爸表示，雖然幾度非常無力也很無奈，中間收到的攻擊和酸言酸語也沒少過，但是夫妻倆想法還是一樣，若不去追尋真相就對不起恩恩，所以兩人都很感謝所有願意追尋真相、願意給他們力量，以及支撐他們繼續追真相的人。

恩恩爸指出，交通部前部長林佳龍承諾如果當選新北市長會公開所有的真相，感謝林佳龍願意給出如此承諾，這對夫妻倆來說，就是一直苦苦追求的事情。

另外，有關基進黨人士張博洋的發文，恩恩爸說明，張博洋在事發當晚已經傳訊向他致歉，而他也和對方說明自己沒有生氣，但希望在恩恩追真相的立場上，張博洋和基進黨能說明清楚，而事後張博洋也發文致歉跟說明，「我覺得這樣子很好」。