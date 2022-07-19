侯友宜滿意度下滑 林智堅論文續發酵

新北市長侯友宜的防疫滿意度因「恩恩案」大幅下滑，是否會影響選情？親綠智庫台灣民意基金會19日公布民調，侯友宜的滿意度重挫6.8%，基金會執行長游盈隆直言「前所未見」，但侯友宜的滿意度仍是六都第一。前時力立委徐永明認為，林智堅論文門將持續發酵。

恩恩案重挫侯友宜

游盈隆說，侯友宜防疫仍穩居第一，但比起上次調查大跌6.8%，「前所未見」，可見「恩恩案」對侯友宜的影響非常大，高雄市長陳其邁以24.5%位居第2，不過台北市長柯文哲的滿意度卻一口氣下跌5.4%到22.3%。侯友宜雖然防疫滿意度都很高，但從去年調查開始就從49.1%逐漸下降至28.4%。

依據此一綠營智庫的民調，民進黨六都候選人滿意度，依序為陳其邁（21.1%）、台南市長黃偉哲（13.4%）、陳時中（12%）、林智堅（10.1%）、林佳龍（9.8%）與蔡其昌（2.1%）。

國民黨六都候選人滿意度，則是侯友宜（37.5%）、盧秀燕（13.8%）、蔣萬安（12.7%）、謝龍介（5.7%）、張善政（3.7%）與柯志恩（2.8%）。

如果以縣市對決來看，對於兩黨六都市長提名人選欣賞度來說，陳時中對上蔣萬安以19%領先17.2%，侯友宜以42%領先林佳龍16.8%，林智堅雖然有論文事件影響，但好感度還是以17.1%領先張善政的8.2%；黃偉哲領先謝龍介10.2%，陳其邁領先柯志恩20.8%。

現在無妨，以後危險

游盈隆指出，恩恩案確實造成影響，侯友宜的滿意度大幅下降值得後續觀察。不過前立委林濁水直言，防疫政策久了，大家政策其實差不多，因此有人下降、有人上升很正常，目前六都縣市長的防疫滿意度逐漸靠攏就可顯見。

另外，針對前新竹市長林智堅的論文門事件，36.4%認為嚴重、48.2%的人認為對桃園選情不嚴重，徐永明分析，2個月後才是民進黨要擔心的，因為會有非選舉的因素（台大、中華大學的調查）出爐，也許目前論文門對林智堅沒有影響，但民進黨卻讓影響交給外部因素決定，「是非常有風險的。」

林濁水也說，24歲以下的民眾有58%認為林智堅的論文門案嚴重，軍公教也有50%認為嚴重，這是隱藏大民調之中的隱憂。

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