快訊

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

論文門燒到新竹市長寶座 林智堅接班人沈慧虹腹背受敵

為衝動發文鞠躬致歉 張博洋：感謝林佳龍溫暖包容

中央社／ 高雄19日電

台灣基進高雄市三民區議員參選人張博洋因恩恩案發言挨轟，他今天出面鞠躬道歉，強調自己衝動、莽撞發言做了最壞示範，感謝林佳龍的溫暖包容，他支持林佳龍查出真相、翻轉新北。

張博洋日前在臉書（Facebook）批評民進黨新北市長參選人林佳龍的「當選後公布恩恩案所有資料」說法，引發網路熱議，昨天張博洋和台灣基進在臉書發文致歉，而台灣基進也宣布解除張博洋的新聞輿情部主任職務。

張博洋今天在高雄接受媒體聯訪表示，他要為莽撞、不理智的草率發言，向林佳龍、恩恩家屬及關心恩恩事件的人再次誠摯道歉，隨後深深一鞠躬。

張博洋說，黨中央的解職懲處是要讓他知道，身為一個政治工作者，所有發言、行為都要審慎思考評估，要對支持者和社會大眾負責，而非有臉書粉專、有知名度後就能草率發言，這次懲處對他也是警惕，毫無疑問，自己做了錯誤示範。

對於林佳龍昨晚在臉書貼文說樂於接受張博洋批判等說法，張博洋說，林佳龍也有請台灣基進主席陳奕齊轉達他對年輕人勉勵及鼓勵，甚至要年輕人保持批判性思考，感謝林佳龍溫暖包容，也期待在林佳龍身上多學習。

張博洋還說，這件事是他沒搞清楚林佳龍的發言脈絡，第一時間衝動批評，作為政治工作者，他會在錯誤中學習，以後更審慎發言。他並強調，支持林佳龍查出真相、翻轉新北。

媒體詢問，三民區議員會否參選到底？張博洋說，團隊會先沉潛、檢討，參選三民區議員是很多支持者對他的期待，他也希望能為三民區做出更多貢獻，對於參選會做出審慎評估，也會用10倍努力，換取選民的信任和支持。

2022大選 林佳龍 新北市長 張博洋

延伸閱讀

林佳龍戰隊成形 民進黨團：團結之下產生最強組合

蘇貞昌不擔任新北競總榮譽主席 林佳龍：他要負責全國

林佳龍評恩恩案 侯友宜：誠實和品德很重要

蔡英文邀新北立委規畫派系分工 林佳龍競選團隊成形

相關新聞

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

今年2月藍營公布議員初選辦法，首次且年輕參選最高可加權百分百，引發部分資深參選人不滿，新北市議員參選人簡皇譽憤而不登記參...

陳佩琪為「夫人干政」發文 蔣萬安：和太太互相尊重

政治人物夫人干政話題引起熱議，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他太太是一個獨立自主的女性，兩人一直以來相互的尊重。

出任競總主委！陳時中稱強心針 陳建仁：會盡善盡美

民進黨台北市長參選人陳時中今在大同區霞海城隍廟舉辦「陳時中競選團隊公布記者會」，除了先前公布的競選團隊成員外，出任競選總...

交接拉票遭蔣萬安批 陳時中回：要選的人不用矯情

民進黨台北市長參選人陳時中今正式以參選人身分投入選戰，並在霞海城隍廟舉辦「陳時中競選團隊公布記者會」，對於昨天他在衛福部...

夫人干政？陳佩琪臉書怒罵 陳時中：已講得很清楚

民進黨台北市長參選人陳時中昨接受廣播節目專訪時提到，自己的太太不會干政，也沒有在臉書罵人的習慣，讓睽違4個月未發文的台北...

【重磅快評】用馬英九標準 檢視陳時中綠卡疑雲

民進黨台北市長參選人陳時中一出場就話題十足，最近他在新書自爆「曾申請綠卡」，成為爭議焦點。陳時中原想自命清高凸顯「根留台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。