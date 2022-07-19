蘇貞昌不擔任新北競總榮譽主席 林佳龍：他要負責全國

蔡英文總統昨日親自主持新北市競總人事會議，正式敲定名單。林佳龍今日出席台灣風電產業發展協會成立大會時表示，此次有民進黨秘書長林錫耀擔任主委，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌也會擔任總督導，陣容堅強。至於行政院長蘇貞昌要負責全國性政務，不會擔任新北市的榮譽主席。

林佳龍說，他要感謝蔡英文以黨主席身分來促成最強競選團隊，新北市選舉是選區最大、時間最短的一場競賽，自然要組成最強競選團隊，所以特別邀請林錫耀擔任主委，結合中央、地方力量，並以熟悉新北市的立委吳秉叡擔任總幹事，還有現在新北市黨部主委何博文任執行總幹事。

林佳龍表示，這次有個特殊作法，是新北市會有12個立委在選區協助12個競選總部，戰區指揮官由在地立委或曾經擔任相當職務的人擔任負責人、總指揮，政策方面則由立委羅致政擔任副主委兼召集人，立委張宏陸則擔任召集人，負責組織，團隊都是黨內菁英加上發言人，他們還邀請鄭文燦擔任總督導，負責桃園、新北南半部地方，而林右昌也是總督導，負責基隆及新北北半部，可說是史上最強競選團隊，盼在最短時間內打一場最精采的勝戰。

至於外界傳言可能會找蘇貞昌擔任榮譽主席一事。林佳龍回應，先前在選對會就有向蘇貞昌請益，他也給予很多指導，包括競選團隊的組成。不過蘇貞昌是行政院長，要負責全國性政務，沒有擔任任何一個縣市的競選職務，這是一開始就知道的。