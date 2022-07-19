藍營新北穩操勝券 綠攻鎖侯大戰

新北市長侯友宜民調支持度高，林佳龍難以望其項背！師大政研所教授曲兆祥表示，預計多數中間選民都會支持侯友宜，目前他在新北幾乎是穩操勝券；中山大學政研所教授廖達琪指出，民進黨全力鎖侯，避免他對其他縣市產生助選的外溢成果。彰師大教授劉兆隆則說，民進黨目前是少輸為贏，盼在新北開發更多綠營選票，為未來總統大選布局。

民進黨日前宣布「龍中配」，由前交通部長林佳龍正式出戰新北市選舉。儘管侯友宜尚未正式公開參選，多家網路民調已分析兩方的選情，全數都是侯友宜以輾壓之姿，完勝林佳龍。

支持者愈滾愈多

網路民調呈現如此懸殊的原因，劉兆隆指出，第一、侯友宜新北市長加上過去副市長，加起來12年的在地耕耘，民調成果是在意料之中；第二、他是警察出身，對新北警察與情資系統掌握得非常清楚，也有所幫助。第三，加上現任者優勢，所以目前「民調結果是很正常的表現」。

廖達琪也不意外的表示，侯友宜過去在各類政治人物支持度的民調中都名列前茅，聲勢本來就很高，加上新北副市長與市長的經歷，新北市民不僅對他相當熟悉，也相當肯定他的政績；相較林佳龍首選是台北市長，在不得以的狀況下才參選新北市長，新北選民也對他相當陌生。

曲兆祥說，選民投票的行為相當主觀，也容易受到環境因素的影響，如選民常常出現「我喜歡的也是大家喜歡的」的從眾心理，受歡迎候選人的支持者容易如滾雪球般愈滾愈大。曲兆祥表示，「侯友宜多多少少有這個味道」，挾帶著藍營基本盤跟在地執政，累積愈來愈高的支持度。

密集空戰是殺手鐧

劉兆隆表示，民進黨敢那麼晚提名雙北候選人的原因就是，民進黨自中二選區的補選中意識到，透過大數據與網路流量等方式，推行短時間的密集空軍動員，較能打破傳統地方組織動員的模式，加上網路動員與媒體操作向來就是民進黨的強項。

他補充說，另外年底選舉有個相當重要的議題，就是18歲公民投票權修憲案，雖憲改難以過關，但很容易激起年輕的公投意願，而青年大多為民進黨票倉，所以民進黨在這波選舉的基本盤還會在擴張，所以才會有這種「有恃無恐」的氛圍。

曲兆祥指出，中間選民是所有選舉的發展重點，但目前林佳龍與侯友宜的差距仍然相當大，同時「中間選民的票也不可能全部灌給林佳龍」。曲兆祥分析，如果選舉過程中沒有出現嚴重的失誤，加上多數中間選民會因為上述的從眾效應而投給侯友宜，目前幾乎是穩操勝券的狀態。

催生新北綠營票

劉兆隆表示，民進黨在新北選區是「少輸為贏」，真正的決勝點在於桃園與台北。他認為，目前新北狀況類似於先前2010年蔡英文決戰朱立倫與2014年游錫堃決戰朱立倫的狀況，重點不在於贏得選戰，而是試著挖掘更多在新北的綠營選票，劍指未來2024年的總統大選。

他指出，林佳龍的盤算在於，肩扛艱困選區的選戰有助於奠定在黨內的地位，如同蔡英文與游錫堃都曾在新北市落敗，但一個是現任總統、另一個是立法院長。他更推估，林佳龍在此次選舉中所獲得的票數並不會少於蔡英文與游錫堃，尤其在憲改公民權議題的助攻下，可以催生出更多的年輕票源。

鎖侯的一盤大棋

有觀點指出，民進黨派出林佳龍，意在把侯友宜留在新北參選，阻礙他於2024年選總統，曲兆祥說，能不能成功「鎖侯」的關鍵不在於是否帶職參選，而在於選民的感受，如果侯友宜在新北執政成果相當亮眼，且有目共睹，「擔任總統來服務全台灣人，又有何不可？」

廖達琪指出，先前國民黨就透「漢子（侯友宜）、燕子（盧秀燕）、禿子（韓國瑜）」聯合造勢，在地方首長選戰中，取得漂亮的戰績。而民進黨此次提出「龍中配」的雙北人選，試圖藉由兩人的媒體聲量，在空戰上壓制侯友宜、蔣萬安的聲勢，避免產生助選的外溢效果，有意將「侯友宜困在新北」。

她認為，民進黨在檯面上找侯友宜的各種漏洞；檯面下則是能透過「新北市長投給侯友宜，就是阻礙他的總統之路」等小道消息，爭取新北市的競選空間，「對侯友宜還是有一定的殺傷力」。廖達琪認為，侯友宜既未盤算將來競選總統，不妨表明新北市「做好做滿」的心志。

【更多精采內容，詳見 】