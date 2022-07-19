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陳時中秒出新書 藍委：為參選超前部署

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委曾銘宗（中）19日拿出陳時中的新書怒批，「前衛福部長陳時中口口聲聲說的超前部署，原來是為選舉超前部屬！」（主辦單位提供）
國民黨立委曾銘宗（中）19日拿出陳時中的新書怒批，「前衛福部長陳時中口口聲聲說的超前部署，原來是為選舉超前部屬！」（主辦單位提供）

「前衛福部長陳時中口口聲聲說的超前部署，原來是為選舉而不是疫情超前部屬！」國民黨立委曾銘宗19日拿出陳時中的新書怒批。他更感嘆說，陳時中在卸下指揮官的最後一天，仍沒有因為疫情死亡8千人道歉。同黨立委費鴻泰指出，高端疫苗EUA於去年通過，要求一年內提交的疫苗保護效益報告，至今卻付之闕如，他呼籲應該撤回高端EUA。

##為選舉超前部署

曾銘宗表示，在陳時中擔任指揮官期間，口口聲聲說「防疫超前部署」，但自五月Omicron疫情爆發時，快篩試劑一劑難求，簡單來說「一隻快篩就戳破超前部署的假象」。他更指出，台灣0到9歲的死亡率是日本的14倍、10到19歲則是日本的8倍，質問「這個指揮官及格嗎？」

他指出，「所謂超前部署其實是要參選台北市長」，並拿出陳時中的書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》說，「你看，連書都出來了」，原來他每天下午兩點主持記者會，就是為了參選打知名度。

曾銘宗感嘆道，國內因為新冠疫情而死亡的人數高達8224人，但沒想到陳時中18日卸下指揮官的職務時，從頭到尾都沒有為這8千人與他們家屬說一聲「對不起」。

撤回高端疫苗EUA

費鴻泰指出，去年7月19日衛福部通過高端疫苗的EUA，會議中有21位專家參與，有15位都是「有條件通過」。其中核准條件包括，「每月提供安全性監測報告」、「於核准後一年檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告」。

如今已經滿一年，相關保護效益報告卻付之闕如，明顯違反了當時的承諾，更向現任衛福部長薛瑞元喊話說，馬上撤回高端疫苗的EUA。

他說，高端疫苗進口了500萬劑，總共打了約300萬劑，剩餘的200萬劑陸續報廢，而一劑高端疫苗881元，200萬劑就是17億元，「宛如把一大筆錢丟到水中」。

現場記者提問說，在指揮中心記者會舉辦陳時中交接記者會，特別找來電視主播當女主持人，請問委員有什麼看法？曾銘宗強烈抨擊說，昨日的交接儀式基本上已經違反《行政中立法》，他表示，陳時中應該要有公務人員基本的修養，竟然把防疫記者會當作政治宣傳的場合，這是「最壞的示範」。

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