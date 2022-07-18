雙城論壇將登場 趙怡翔：沒好只壞論壇早該結束

兩岸雙城論壇將登場，民進黨台北市議員參選人趙怡翔今天表示，為辦此活動卻需在維護國家主權上付出高額代價，這種沒有好只有壞的論壇早該結束，盼以國際交流取代兩岸思維。

2022年台北上海城市論壇將於19日舉行，分別在上海與台北設立會場，採視訊方式召開。中國大陸國台辦16日稱，加強兩岸交流合作是民心所向；大陸委員會則表示，兩岸交流應反映台灣民意，而非附和對岸主張。

趙怡翔今天也在臉書發文表示，雙城論壇明天將登場，這場充滿意識型態、統戰意味的論壇為何非辦不可，這個問題恐怕只有台北市長柯文哲能回答，但平心而論，這場論壇一點都不了不起。

他指出，目前台北市民眼中最迫切的問題是高房價、疫情和經濟發展，但難得有像中國上海這樣的城市，在這3項都做得比柯文哲執政還要差。

以房價為例，趙怡翔說，在台北平均一個家庭要不吃不喝17年才有可能買得起一間住宅，上海則要36年，且上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城4個月仍未達到清零效果。

趙怡翔接著指出，經濟發展上，上海的人均國內生產毛額（GDP）約為2.7萬美元，是台灣的8成左右，而台北又是台灣平均GDP最高的縣市，上海的經濟模式並不會是國內的參考對象。

趙怡翔認為，若說雙城論壇是施政經驗交換，上海沒什麼能教的，台北也沒什麼能從上海學的，但為辦這場活動，台灣卻需要在維護國家主權上付出高額的代價。

同時，這包括柯文哲曾向中國記者說出「兩岸一家親」及「一中不是問題」兩番話，以取得雙城論壇的入門券，過程中還要不斷被吃豆腐，像是去年上海市長直言「兩岸同胞都是中國人」。

趙怡翔表示，像這種「沒有好、只有壞」的論壇，早該結束，並說樂見民進黨台北市長參選人所說「若沒價值或效果的論壇就不用辦」，自己也期待未來台北市政府能以國際交流取代兩岸思維，作出對市民有利的決定。