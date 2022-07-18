快訊

公股銀行加入混戰 「快閃5天」7%美元高利定存衝上4家

林佳龍競總幹部出爐 主委林錫耀、總幹事吳秉叡

雙城論壇將登場 趙怡翔：沒好只壞論壇早該結束

中央社／ 台北18日電
民進黨台北市議員參選人趙怡翔。本報資料照。
民進黨台北市議員參選人趙怡翔。本報資料照。

兩岸雙城論壇將登場，民進黨台北市議員參選人趙怡翔今天表示，為辦此活動卻需在維護國家主權上付出高額代價，這種沒有好只有壞的論壇早該結束，盼以國際交流取代兩岸思維。

2022年台北上海城市論壇將於19日舉行，分別在上海與台北設立會場，採視訊方式召開。中國大陸國台辦16日稱，加強兩岸交流合作是民心所向；大陸委員會則表示，兩岸交流應反映台灣民意，而非附和對岸主張。

趙怡翔今天也在臉書發文表示，雙城論壇明天將登場，這場充滿意識型態、統戰意味的論壇為何非辦不可，這個問題恐怕只有台北市長柯文哲能回答，但平心而論，這場論壇一點都不了不起。

他指出，目前台北市民眼中最迫切的問題是高房價、疫情和經濟發展，但難得有像中國上海這樣的城市，在這3項都做得比柯文哲執政還要差。

以房價為例，趙怡翔說，在台北平均一個家庭要不吃不喝17年才有可能買得起一間住宅，上海則要36年，且上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城4個月仍未達到清零效果。

趙怡翔接著指出，經濟發展上，上海的人均國內生產毛額（GDP）約為2.7萬美元，是台灣的8成左右，而台北又是台灣平均GDP最高的縣市，上海的經濟模式並不會是國內的參考對象。

趙怡翔認為，若說雙城論壇是施政經驗交換，上海沒什麼能教的，台北也沒什麼能從上海學的，但為辦這場活動，台灣卻需要在維護國家主權上付出高額的代價。

同時，這包括柯文哲曾向中國記者說出「兩岸一家親」及「一中不是問題」兩番話，以取得雙城論壇的入門券，過程中還要不斷被吃豆腐，像是去年上海市長直言「兩岸同胞都是中國人」。

趙怡翔表示，像這種「沒有好、只有壞」的論壇，早該結束，並說樂見民進黨台北市長參選人所說「若沒價值或效果的論壇就不用辦」，自己也期待未來台北市政府能以國際交流取代兩岸思維，作出對市民有利的決定。

2022大選 台北市選舉 趙怡翔 民進黨

延伸閱讀

遭柯文哲酸競選團隊「擺給人看的」陳時中12字回應

柯文哲IG小編誤傳發言人全家出遊照 四叉貓再提2年前「這件事」

北市頻跳電 柯文哲嗆：賴清德當年沒解決 五缺還是五缺

高嘉瑜入陳時中團隊反串？柯文哲點破：叫她不能講話

相關新聞

獨／交接典禮變造勢？ 藍營批陳時中打擦邊球、偷渡資源

卸任衛生福利部長陳時中今上午在衛生福利部舉辦之部長交接典禮拜票，上台劈頭就說「請惠賜一票」，形同藉著職務關係之便進入公務...

林佳龍競總幹部出爐 主委林錫耀、總幹事吳秉叡

新北選戰越來越熱，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今發布人事，中央黨部秘書長林錫耀將出任競總主任委員，副主委分別為立...

新任務！陳時中專職北市長參選人 還替自己設新目標

民進黨台北市長參選人陳時中今早交接衛福部長職務，下午也將防疫指揮官交給醫福會執行長王必勝。陳時中表示，今卸下部長職務，新...

陳時中競選總部確定 承接小英勝選風水內部裝修中

民進黨台北市長參選人陳時中上周拍板提名，今傳已競選總部已敲定，緊鄰民進黨中央黨部、總統蔡英文2020競選總部所在的北平東...

張善政拜訪桃園醫師公會 理事長一句話讓藍營尷尬

國民黨桃園市長參選人張善政今天下午拜訪桃園市醫師公會，會中討論桃園新生兒增加、醫院量能不足等問題。桃園市醫師公會理事長莫...

酸林佳龍、對話外流風暴難平 張博洋被基進黨解除黨職

台灣基進新聞輿情部主任張博洋臉書發文暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍「腦袋裝什麼」，臉書湧入大量綠營支持者開嗆、怒罵，張博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。