遭柯文哲酸競選團隊「擺給人看的」陳時中12字回應

衛生福利部今舉辦部長交接典禮，陳時中今正式卸下衛生福利部部長職務，將代表民進黨，投入台北市長選戰，近期已陸續公布競選團隊成員，卻被現任台北市長柯文哲酸「選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候是把他叫進來好讓他不要講話的。」

對此，陳時中表示，不論他執行政務、與競選團隊合作、擔任市長執行市政相關業務，他的基本態度都一樣，就是「知人善任」這兩件事。要怎麼找到人願意跟我們合作？就是要「待人以誠，其利斷金」。

至於外傳前副總統陳建仁與現任副總統賴清德有心結？陳時中表示，陳和賴都是能力非常高的人，但「不可能每件事情都找他們兩人做」，政府是一個團隊、有成員，才能造就今天的台灣。