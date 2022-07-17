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柯志恩提高雄銀髮族議題 市府指全齡社宅助安居

中央社／ 高雄17日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）。(聯合報系資料照片)
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）。(聯合報系資料照片)

國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，高雄將步入超高齡社會，提出長照、養老相關主張。高市府指出，已積極設立銀髮家園、規劃全齡友善社宅，結合托育、社區大學等開辦日照中心。

柯志恩日前在臉書（Facebook）引用高雄市民政局統計指出，今年5月高雄市高齡人口比例已達17.9%，距離「超高齡社會」僅剩2.1百分點，且人口老化問題在高雄已不再分鄉村都市，城市帶領者需進行通盤規劃。

對此，高雄市政府都發局長吳文彥今天透過新聞稿指出，在前高雄市長陳菊任內，高市府已將未出售國宅設為「銀髮家園」，並積極規劃興辦社會住宅。

吳文彥表示，高雄市長陳其邁也積極規劃「全齡友善」社會住宅，包括設置托育、日照中心等公共設施，預計將興建1萬戶，提供優質社會福利服務。

若原有居家環境對長者不友善，吳文彥指出，市府也提供「老屋換居」計劃，助長者移居到無障礙社宅，目前市府規劃的社宅，多已預先盤點各社宅基地社福空間需求。

吳文彥表示，社宅在設計階段就配置多樣化空間，將引入社福、身障、長照、社區活動、幼兒托育及青年創業機能，以及智慧共享生活空間，打造青銀共居的全齡生活場域。

日照中心部分，吳文彥說，陳其邁14日前往視察的鳳山日照社福多功能中心，結合托育、幼兒園、社區大學，是「全台灣最好的日照中心」，預計明年初啟用。

柯志恩指出，各縣市政府都重視托老問題，建立日照中心，協助長輩在地養老，也加緊興建住宿型的長照中心，同時也與民間單位共同發展長照產業化。但真正投入長照領域的年輕學子非常少，已在第一線工作的照服員離職率也相對高，需要中央、地方政府齊心面對。

柯志恩說，大家都會老，但如何老得有尊嚴，例如建立 「不老社區 」，或老後經濟狀況，都是待解問題。因此，盼像電影「高年級實習生」一樣，讓長者透過自身專業與經驗，服務社區、實現自我，也得以財務自主。

柯志恩表示，同時主張規劃「適老住宅」，從建築概念、裝潢設計、空間營造，配置全齡適用設備，以強化長者自立。

根據行政院主計總處國情統計通報，依據國際定義，65 歲以上人口占總人口比率達7%稱為「高齡化社會」；達 14%稱為「高齡社會」；達20%稱為「超高齡社會」。

2022大選 高雄市選舉 高雄市長 柯志恩

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