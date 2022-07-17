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出傳記綠4巨頭聯名推薦 陳時中：簽書簽到手很痠
民進黨日前提名衛福部前部長陳時中參選台北市長，陳時中唯一授權傳記「溫暖的魄力」也在今天上市。蔡英文總統、 副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌專文推薦，陳時中也將在7月24日舉辦新書發表會。
陳時中也在臉書粉專打書，他打趣「我想這是我這輩子短時間內寫最多名字的時候了」，因為他的新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」今天出版上架，他準備很多作者親簽版要給大家。
陳時中說，這幾天簽了好多本，手很痠，但他心情十分的開心，「書中內容有很多關於阿中的小故事，可以讓大家更了解我，我的理念、我的初衷。這本書沒有碎念、不會艱澀，可以輕輕鬆鬆的看，祝大家都能閱讀愉快」。
陳時中在書中詳細述說從家庭教育、求學、擔任醫師到公職的過程。該書簡介指出，在出任衛福部部長之前，陳時中是優秀的牙醫師；當年牙醫界密醫充斥，且潔牙觀念還有待推廣，他想扭轉牙醫業的亂象，因此加入了公會，藉群體的力量，翻轉這個行業，讓民眾因正確的醫療行為獲益。
該書介紹指出，陳時中在民間耕耘多年，成功推動了全民健保牙醫總額預算制度，又曾擔任衛生署（衛福部前身）副署長，歷練豐富。上任衛福部部長後，就開始推動刻不容緩的長照政策、完善社會安全網；健保未來如何改革，也是陳時中最重視的一環 。
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