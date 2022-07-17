快訊

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪…高中師幫推廣 網友心疼：下架支持！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出傳記綠4巨頭聯名推薦 陳時中：簽書簽到手很痠

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳時中出傳記，自曝簽名簽到手痠。圖／取自陳時中臉書
陳時中出傳記，自曝簽名簽到手痠。圖／取自陳時中臉書

民進黨日前提名衛福部前部長陳時中參選台北市長，陳時中唯一授權傳記「溫暖的魄力」也在今天上市。蔡英文總統、 副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌專文推薦，陳時中也將在7月24日舉辦新書發表會。

陳時中也在臉書粉專打書，他打趣「我想這是我這輩子短時間內寫最多名字的時候了」，因為他的新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」今天出版上架，他準備很多作者親簽版要給大家。​

陳時中說，這幾天簽了好多本，手很痠，但他心情十分的開心，「書中內容有很多關於阿中的小故事，可以讓大家更了解我，我的理念、我的初衷。這本書沒有碎念、不會艱澀，可以輕輕鬆鬆的看，祝大家都能閱讀愉快」。

陳時中在書中詳細述說從家庭教育、求學、擔任醫師到公職的過程。該書簡介指出，在出任衛福部部長之前，陳時中是優秀的牙醫師；當年牙醫界密醫充斥，且潔牙觀念還有待推廣，他想扭轉牙醫業的亂象，因此加入了公會，藉群體的力量，翻轉這個行業，讓民眾因正確的醫療行為獲益。

該書介紹指出，陳時中在民間耕耘多年，成功推動了全民健保牙醫總額預算制度，又曾擔任衛生署（衛福部前身）副署長，歷練豐富。上任衛福部部長後，就開始推動刻不容緩的長照政策、完善社會安全網；健保未來如何改革，也是陳時中最重視的一環 。

陳時中傳記「溫暖的魄力」今天上市。圖／天下提供
陳時中傳記「溫暖的魄力」今天上市。圖／天下提供

2022大選 陳時中 台北市選舉 台北市長

延伸閱讀

綠全代會前導影片 陳時中：心中有市民 就是好的父母官

陳時中說心有市民 柯文哲酸：最後變心有餘力不足

高嘉瑜入陳時中團隊反串？柯文哲點破：叫她不能講話

國民黨醫療委員會：陳時中戰鬥團隊 刷新台北市民三觀

相關新聞

高嘉瑜入陳時中團隊反串？柯文哲點破：叫她不能講話

民進黨北市長參選人陳時中的競選團隊成形，戰隊邀請立委林昶佐、高嘉瑜出任競總副主委兼分區總督導，還有立委范雲也進入競選團隊...

張善政、林智堅 龍潭攻防王不見王

桃園市長選戰加溫，國民黨張善政、民進黨林智堅昨天不約而同到龍潭區參訪，這裡人口雖不多，但傳統藍大於綠，也是張戶籍所在地，...

陳其邁強打不分藍綠 柯志恩：本該是日常怎變異常

拚連任的高雄市長陳其邁最近頻直搗被視為友藍、親藍宮廟，或深入藍營大本營原民區，被解讀為拔樁、插旗等，國民黨參選人柯志恩說...

中間選民決定台灣未來 柯文哲：深藍綠人數少 聲量大

民進黨、國民黨北市長參選人陳時中、蔣萬安陸續投入選戰，正準備參選北市長選舉的北市副市長黃珊珊昨被問及藍綠歸隊，是否擔心不...

出傳記綠4巨頭聯名推薦 陳時中：簽書簽到手很痠

民進黨日前提名衛福部前部長陳時中參選台北市長，陳時中唯一授權傳記「溫暖的魄力」也在今天上市。蔡英文總統、 副總統賴清德、...

綠全代會前導影片 陳時中：心中有市民 就是好的父母官

民進黨第20屆第一次全國黨員代表大會今天下午登場，本屆全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，民進黨也釋出前導影片「為台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。