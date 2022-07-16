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「虧雞」林義豐宣布參選台南市長 誓言做市民最大後盾

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
千人室內電音趴現場活動氣氛熱絡，在眾多年輕人大聲支持他出來參選，林義豐當場宣布投入選舉。記者邵心杰／攝影
千人室內電音趴現場活動氣氛熱絡，在眾多年輕人大聲支持他出來參選，林義豐當場宣布投入選舉。記者邵心杰／攝影

4年前「虧雞福來爹」林義豐參選台南市長，掀起一股旋風，4年來依舊關注著台南的發展，看著台南的年輕人的薪資落居六都最低，房價的漲勢卻是全台第1，今天下午千人室內電音趴強勢回歸，他說，憑藉著年輕人的支持，宣布再次參選台南市長，誓言做台南市民最大的後盾。

林義豐下午1時30分在虹韻文創中心，隆重舉辦千人室內電音「強勢回歸趴」， 並邀請國內著 名DJ、 選秀節目《大嘻哈時代》 勝出的 Wannasleep及潤少開趴，還找在地的「雪乳女戰神」郭鬼鬼擔任特別來賓，進行直球對決， 一起暢談青年世代議題。

林義豐表示，他不忍看見年輕人一畢業即失業，甚至買不起房等現況問題，而提出相關經濟、交通、居住正義等讓市民能安居樂業的政見， 由於現場活動氣氛熱絡，眾多年輕人大聲支持他出來參選，因此，他當場宣布投入選舉，並強調決心只為了台南市民，希望能為年輕人出一口氣。

「生意做得好好的，為什麼要搞政治？」，林義豐對於這個疑問從4年前就不斷地重複在耳邊迴盪，他表示，深知領舵者的重要性，與長年實際經營企業的經驗， 具有國際觀又有魄力、能力、執行力，一諾千金說到做到，也理解到年輕人是當前社會較弱勢的一塊。

他說，正因這樣的使命，唯有從政才有足夠影響力來改變台南的大環境，締造台南市民一個真正可以讓老中青三代安居樂業的樂活城市。

「虧雞」林義豐下午找來在地的「雪乳女戰神」郭鬼鬼擔任特別來賓，進行直球對決， 一起暢談青年世代議題。記者邵心杰／攝影
「虧雞」林義豐下午找來在地的「雪乳女戰神」郭鬼鬼擔任特別來賓，進行直球對決， 一起暢談青年世代議題。記者邵心杰／攝影

2022大選 台南市選舉 台南市長 林義豐

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