九合一對戰系列-台北／陳對市政著墨少 蔣、黃之間易生棄保

「國民黨的蔣萬安與民眾黨黃珊珊之間容易出現棄保效應，陳時中可鞏固綠營基本盤，但如何爭取中間選民是他的難題！」針對台北市三腳督選情，台師大教授曲兆祥認為，蔣萬安、黃珊珊性質類似，兩人之間容易有棄保效應出現。彰師大教授劉兆隆認為，陳時中較擅長危機處理，至今還沒看到他對台北市政的倡議。

黃珊珊最適任

年底台北市長選舉的對戰組合基本成型，將由國民黨立委蔣萬安，對上民進黨派出的衛福部長陳時中，而台北市副市長黃珊珊預料將以無黨籍身分出戰，但背後有民眾黨現任市長柯文哲的支持。目前三方民調都很接近，根據ET Today最新民調，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%。

但13日也有綠營作的民調顯示，陳時中獲25.8%最高，其次是蔣萬安21.8%、黃珊珊18.8%。對此，台師大政研所教授曲兆祥分析，黃珊珊在台北市歷任市議員、副市長，在台北從政已超過20年，對於台北市政、民意結構與行政法規都非常熟悉，曲兆祥認為，三人中，黃珊珊當台北市長的適任度最高。

蔣萬安清新有政黨

但曲兆祥也指出，黃珊珊的最大缺點就是缺乏政黨奧援，從以前新黨開始、到親民黨，還有現在與民眾黨合作，「基本上她都跟小黨合作，」在選民號召力上就顯得不足，「畢竟政治是很現實的，」曲兆祥表示，這也是目前黃珊珊的支持度最低的原因。

對於蔣萬安，曲兆祥認為，年輕是他的優勢，且蔣萬安的形象也很清新，與黃珊珊同樣是律師出身。不過他也指出，蔣萬安僅擔任過兩屆立委，從政資歷是三位候選人裡最淺的，而且過去蔣萬安是擔任立委，在中央著墨比較多，對地方需求不如黃珊珊了解。

藍白容易有棄保

由於台北市長選舉過去曾發生過棄保，曲兆祥認為現在判斷仍然太早，但如果真的發生，比較高機率會出現在蔣萬安與黃珊珊之間（還不確定棄誰保誰），因為兩人的性質比較類似。彰師大教授劉兆隆也持類似看法，他指出，台北市長與其他地方首長不同，也要對兩岸問題進行表態，特別是蔣萬安要以什麼態度來面對「雙城論壇」？

「如果說『九二共識』，就無法獲得選票，如果說『兩岸一家親』，形同拿香跟著拜（柯文哲），那何必投蔣萬安？」劉兆隆表示，蔣萬安容易吸引婦女選票，但身為蔣家後代，也將會承擔很多歷史包袱，而且在國民黨尚未針對兩岸政策定調的情況下，這會是他未來選舉的罩門。

阿中防疫紅利已消失

對於最晚參選的陳時中，曲兆祥說，陳時中雖然當部長僅5年多，62歲才當上衛福部長，但他長期以來的「政治參與」很多，從黨外時期就在醫界幫助民進黨拉攏牙醫師支持，過去也擔任過牙醫師公會理事長等職位，其實他對政治生態很了解，在衛福部長任內也擅長處理紛爭、危機處理。

曲兆祥表示，這使得陳時中容易鞏固綠營基本盤，民進黨支持者對他非常買帳。不過陳時中在選戰中將面對疫情的問題，即使支持者會為陳時中辯護說，剛開始阿中部長疫情處理不錯等等，但如果學生在3次段考裡，第一次全班第一，後兩次倒數第一，最後還是不及格的話，「整體來說還是沒有做好！」

論文門牽動選情

曲兆祥坦言，以現階段來說，防疫對陳時中來說已經是負面包袱。劉兆隆也說，民進黨原本期待陳時中能挾帶防疫紅利參選，但如今看來消退了不少，反而「落跑指揮官」將成為對手批評的焦點。另外，陳時中的年紀比較大，對台北市政完全脫節，未來還要看他提出怎麼樣的政策論述而定。

劉兆隆特別強調，參選桃園市長的林智堅爆發「論文門」會帶出全國性的影響，恐影響年輕人投給民進黨的意願，他認為若持續發酵，原本對民進黨比較有好感的台北年輕選民，將票投給黃珊珊的機率比較高，而非蔣萬安。劉兆隆指出，如何說服台北的中間選民、兩岸政策表態，是蔣萬安最大的挑戰。

不可小看黃珊珊基層

針對目前台北市長民調，曲兆祥認為，這些民調很多可能是具有目的性的「工具性民調」，參考就好；劉兆隆則分析，目前的民調比較反應網路趨勢，但黃珊珊的基層實力不可小覷，比起別的縣市，民眾黨在台北的影響力最大，他認為目前的民調都有點低估了黃珊珊。







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