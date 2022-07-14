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指揮官無心防疫 蔡總統「重黨輕政」？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨早就知道要推陳時中，為何沒有提早規劃替代人選，讓他還要請假跑行程？（台灣醒報資料照）
民進黨早就知道要推陳時中，為何沒有提早規劃替代人選，讓他還要請假跑行程？（台灣醒報資料照）

衛福部長陳時中辭職還未獲准，也還無人可以交接，應該帶職跑選舉行程嗎？陳時中13日被民進黨徵召參選台北市長，14日向行政院提出辭呈，儘管政院說流程還在進行，卻讓陳時中繼續帶職請假跑行程。照理，陳時中參選北市已醞釀多時，蔡英文總統在徵召時卻未及時想好接班人選，明顯是「重黨輕政」，讓民眾有被愚弄的感覺。

協尋新衛福部長

陳時中14日正式向行政院提出辭呈，外界在行政院會後記者會前都在猜想，誰將接任衛福部長與防疫指揮官？孰料，行政院發言人羅秉成卻在記者會宣布，陳時中辭職仍在走流程，等適當時機才會公布其接任人選，被媒體問到是否將繼續請假參加競選行程，陳時中並不否認，引發各界質疑。

陳時中很早就被視為參選台北市長的熱門人選，民進黨早就希望透過他帶來的防疫紅利贏得選舉。陳時中也在民進黨選對會10日發新聞稿，宣布要徵召他時，11日立刻請假參加民進黨台北市黨部的活動，讓人懷疑，阿中是否一心拋棄防疫任務，急著要跑去選舉？

更不用說陳時中在6月12日確診後，至今只出席3次指揮中心記者會，大多時間都是指揮中心發言人莊人祥，或是疾管署副署長羅一鈞面對媒體，顯然已無心防疫，逃避媒體監督。如今，繼任指揮官人選遲遲未公布，在民進黨汲汲營營選舉操盤的同時，台灣每天還有近3萬人確診，蔡總統看到了嗎？

不要分心的指揮官

照理說，陳時中雖然很晚才獲得徵召，但既然很早就有此打算，為何沒有及早規劃替代人選，而是任由陳時中請假跑行程？蔡總統13日徵召陳時中時曾說：「防疫需要指揮官，市政也需要指揮官」，但如今指揮官急著要去選舉，接替的指揮官又在哪裡？

在台灣疫情每日仍有平均約3萬人確診、80人死亡下，指揮官的「階段性任務」是否完成，民眾心裡有數。防疫與市政都需要指揮官，但指揮官在任時，卻又無心防疫、請假跑競選行程，形同「有名無實」，蔡總統、蘇院長要負最大的責任。

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2022大選 台北市長 陳時中 蔡英文

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