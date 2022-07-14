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陳時中+林智堅 他直指綠拚2022兩大不安破口

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
媒體人黃暐瀚在臉書貼文，直指民進黨台北市長參選人陳時中（右）和桃園市長參選人林智堅（左）所衍生的疫情和論文爭議，恐成民進黨2022選舉的兩大不安因素。本報資料照片
媒體人黃暐瀚在臉書貼文，直指民進黨台北市長參選人陳時中（右）和桃園市長參選人林智堅（左）所衍生的疫情和論文爭議，恐成民進黨2022選舉的兩大不安因素。本報資料照片

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」爭議，民進黨台北市長參選人陳時中則被質疑是「落跑部長」。資深媒體人黃暐瀚今天在臉書貼文，直指「疫情」跟「論文」將是民進黨的兩大不安定因素。

黃暐瀚特別引用動漫「灌籃高手」的劇情指出，湘北跟陵南要爭取神奈川最後一個全國大賽資格的那場比賽，陵南的田岡教練，信心滿滿。眼看湘北的安西教練住院缺陣，田岡暗自盤算著，湘北的四個不安因素：

1、犯規麻煩（開局後不久，湘北先發大將，各自身背好幾次犯規）

2、板凳深度（除了第六人眼鏡仔，湘北場邊根本無人可以替換）

3、安西教練（白髮之鬼安西教練不在場邊，湘北調度一定大亂）

4、門外漢、櫻木花道（全場亂搞，還投不進球，拖累湘北都靠他）

他也指出，沒想到，人算不如天算。手握中鋒魚住、天才仙道還有強力前鋒阿福的陵南隊，居然也有不安因素？這個因素，就是櫻木花道。

黃暐瀚說，民進黨年底的大選，誠如他的預測，就是小英意志、聖心獨裁。不過「疫情」跟「論文」，將是兩個民進黨的「不安定因素」：

1、如果林智堅的論文，在選前被判定抄襲。那麼眼前的否認與言之鑿鑿，都會變成重傷害，一人騙，全黨騙，誠信盡失，選民認同度降低，投票意願也就跟著降低。

2、如果10月疫情又起（希望不要）。那麼陳時中這2年多防疫的種種「恩怨情仇」就會被立刻「湧上心頭」。屆時陳時中不但不能成為民進黨的「武器」，反而會成為綠營仇恨值的「破口」。

黃暐瀚表示，疫情與論文，是綠營的兩個不安。不過上述狀況，卻未必真的發生，勝敗，目前難斷。

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