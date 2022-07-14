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桃市長參選人遷戶籍遭告發 律師：候選人投票恐違法

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
劉惠宗（左2）、朱良駿（左1）及趙剛（右2）因支持朱梅雪（右1）參選桃園市長被判刑，今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶妨害投票。記者楊湛華／攝影
劉惠宗（左2）、朱良駿（左1）及趙剛（右2）因支持朱梅雪（右1）參選桃園市長被判刑，今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶妨害投票。記者楊湛華／攝影

華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿及空服員工會理事長趙剛，2018年遷戶籍投票給參選市長的工會秘書長朱梅雪，遭認定是「選舉幽靈人口」判刑，今至桃園地檢署告發市長參選人張善政、林智堅、賴香伶選前遷戶籍；律師指出，若無實際居住事實，又遷移戶籍地並投票，就算是候選人，也會構成犯罪。

前桃檢主任檢察官、律師蔡正傑指出，根據刑法146條第2項構成要件是「虛偽遷移戶籍」取得投票權，實務上檢方是以戶籍地有無實際居住事實認定是否虛偽，加以蒐證、認定。

蔡正傑表示，若無實際居住事實，又遷移戶籍地，且取得投票權，並進而投票，就與構成要件相符，自然構成犯罪，不因是否為候選人有所不同，原因在於候選人必定是意圖使自己當選。

蔡正傑說，一般檢方要證明主觀犯意較困難，投票權人常以就學、工作等理由稱無犯意，但若民眾已自白是為了支持特定候選人而遷移戶籍，且經選委會證實已投票，恐怕下場會如朱梅雪案判決結果。

趙、朱、劉2018年遭桃園檢方認定違反刑法146條「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」起訴，一審判3月徒刑，褫奪公權一年，高院二審則認定有居住事實，改判無罪，但最高法院撤銷判決，發回更審改判有罪，維持一審判決；最高法院今年5月再駁回上訴，全案定讞。

蔡正傑認為，民眾若無居住事實，卻遷戶籍並投票，就會構成犯罪，就算是候選人也一樣。圖／報系資料照
蔡正傑認為，民眾若無居住事實，卻遷戶籍並投票，就會構成犯罪，就算是候選人也一樣。圖／報系資料照

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