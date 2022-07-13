台鐵拒借廣場辦辯論 陳薇仲遺憾謝國樑無法接受

國民黨基隆市長提名人謝國樑與時代力量提名人陳薇仲，原訂今天晚間7時在基隆火車站南站1樓廣場自辦辯論會，由於台鐵強烈反對破局，陳薇仲表示無奈與遺憾，謝國樑則完全無法接受。

時代力量基隆市長提名人陳薇仲今天透過新聞稿表示，上週活動籌備期間，團隊曾電詢台鐵基隆站，詢問是否可借用南站1樓廣場辦理市政辯論及市政討論相關活動，台鐵回應在不阻礙行人通行空間、活動不使用站內電源系統及架設固定硬體設備狀況下即可使用，11日接獲台鐵來電告知，因上級單位指示政治活動不得於站體周邊辦理，活動不得使用南站1樓空間。

辦公室也向台鐵表示，活動不涉及造勢也未動員群眾，僅就辯論主題交通與社福討論，並提到過去許多議題相關活動也在站體周邊舉行，如「反萊豬顧健康公投環島列車」啟航、「基隆捷運變劫運」記者會等，但台鐵仍表達強烈反對，對比去年民進黨在同樣地點聚集50人舉辦「4個不同意」公投宣講，更顯諷刺，只有無奈與遺憾。

陳薇仲說，後續因為無法在基隆借到公開場地，僅能延期辦理，未來若她擔任市長，除了讓公共空間解嚴外，更要打造開放、包容且多元的基隆。此外，她將於今天晚間7時在基隆市國門廣場舉辦公開市政說明會，邀請市民參與，更歡迎指教建議。

謝國樑則在媒體LINE群組透過影片表示，「完全沒辦法接受」，民進黨去年在此舉辦公投宣講，現場聚集數十人從事對民進黨有利的宣講，換為國民黨或其他政黨就不能使用，所以是民進黨可以用南站，但其他政黨就不能使用這處公共空間嗎？這對基隆的民主，甚至對台灣的民主自由是一大諷刺，他感到錯愕無法接受。