國民黨敲定縣長人選前夕 澎縣副議長陳雙全深夜退黨
國民黨預計今午宣布提名現任澎湖縣長賴峰偉爭取連任，極早就表態參的澎湖縣副議長陳雙全可能知道爭取提名無望，今天凌晨在臉書宣布退出鍾愛的國民黨，引起菊島政壇震盪。
陳雙全在臉書發布退黨聲明，指近來被民進黨抹紅、抹黑，打得遍體鱗傷，但從不在意，因為他經得起澎湖民眾考驗，並顯示有戰力才會遭負面攻擊。
他表示，一路走來只希望公平原則，但國民黨在未公布民調數據的情況下，逕自提名，不只讓民眾無法接受，更會讓人認為是否有利益交換，為了自清，縱然深愛這個黨也必須退出，不讓支持者陷入兩難。
他自許一生為黨盡心盡力，擔任澎湖縣副議長期間對國民黨團全力以赴，出錢出力、盡心盡心將近半生，足矣；剩下的時間與精力，選擇都奉獻給澎湖民眾。強調只要澎湖民眾需要，依然一直都在。
針對外界質疑民進黨籍立委楊曜最近在臉書卻對陳雙全多所批評，被質疑暗助賴峰偉，引起熱議，陳雙全今天凌晨聲明退黨後，即未接聽電話。
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