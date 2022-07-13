《九合一對戰系列13-新竹市》林耕仁、沈慧虹孰勝？不同民調南轅北轍

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】新竹市長民調結果大不同，一方是藍天掀綠地，另一方則是綠地永留存！在地人士發布的民調顯示，國民黨候選人林耕仁以31.2%，大勝另外兩位候選人；然而蘋果網路民調顯示，由民進黨候選人沈慧虹拿下將近46%支持。兩份民調兩樣情，新竹市選情戰況膠著不定，有待持續觀察。

林耕仁大幅領先

根據《上報》報導，新竹當地科技界大老私下委託的民調報告顯示，林耕仁的支持度持續攀升來到31.2%，大勝民進黨候選人沈慧虹的21.8%，更遠勝民眾黨候選人高虹安的19.6%。此外，表態「都不支持」者為4.7％；「還未決定」及「不知道/拒答」者則有22.7％。

《網路溫度計》於6月21日曾對檯面上可能的5位新竹市長人選（民進黨立委鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、沈慧虹、林耕仁與高虹安）進行「網路好感度」調查，結果也是由林耕仁領先。

林耕仁在地方跑行程時，也被問到目前民調領先的狀況，他回應，民調起起伏伏，都納入參考，領先當然還是要感謝新竹市民的支持，會持續加油爭取市民認同。

沈慧虹在蘋果大勝

相比在地大老私下委託的民調，《蘋果》的線上民調出現截然不同的成果，該民調詢問網友「最支持誰當新竹市長？」，結果由沈慧虹獲得46%的高支持度，力壓高虹安（33.88%）與林耕仁（20.12%）。

但蘋果民調為網路民調，且沒有「待觀望」的中立選項，導致民調結果被放大。但因為民調是在網路進行，對空戰中的網路聲量仍有一定的參考價值。如先前國民黨高雄市長候選人柯志恩宣布稱選時，挾帶著選舉蜜月期的網路聲量，也曾一度再民調中拿下超越對手陳其邁的支持度。

也有民調呈現拉鋸

《ETtoday新聞雲》取得山水民調公司根據最新民調顯示，各候選人的支持度分別為，林耕仁24.6%、沈慧虹24.2%與高虹安18.3%，尤其在林耕仁曾擔任市議員的香山區，向來被視為此次選舉的藍營票倉，他以35%的支持度，明顯領先沈慧虹的26.2%與高虹安的18.3%。

新竹市長候選人選歷經換將風波，由沈慧虹取代了原本呼聲相當高的行政院顧問鄭宏輝。而沈慧虹又遭質疑知名度不高，導致綠營士氣一度低迷。而在沈慧虹在此次民調的表現，較上次亮眼許多，成為聲勢看漲的黑馬。但她表示，「民調是會變的，但是沈慧虹為市民服務的決心不會改變，有了沈慧虹新竹一定紅」。

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