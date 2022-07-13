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《九合一對戰系列12-花東》花東藍營以逸待勞 谷辣斯、劉櫂豪難勝

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對花蓮與台東的選情，學者認為，民進黨要挑戰國民黨現任縣長還是有難度。圖為花蓮縣長徐榛蔚。（徐榛蔚臉書）
針對花蓮與台東的選情，學者認為，民進黨要挑戰國民黨現任縣長還是有難度。圖為花蓮縣長徐榛蔚。（徐榛蔚臉書）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「參選花蓮的谷辣斯整合非原住民族票源有其難度，選台東的劉櫂豪恐要擔心黨內分裂危機！」東華大學教授施正鋒分析花連選情說，谷辣斯有原住民票源，但其他族群不見得會投她，徐榛蔚整合的優勢較強；而台東選情方面，師大教授曲兆祥表示，劉櫂豪還要面對黨內前立委賴坤成反彈，不容易打敗現任縣長饒慶鈴

花蓮與台東在國民黨提名現任縣長徐榛蔚與饒慶鈴後，民進黨也推派前總統府發言人谷辣斯與立委劉櫂豪參選，其中劉櫂豪已是第6度參選台東縣長。但一般認為花東藍營支持者是鐵板一塊，很難撼動。

谷整合綠營有難度

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒受訪時說，谷辣斯過去擔任過總統府發言人、不分區立委，加上父親是花蓮玉里人，且與現任原民會主委拔路兒‧夷將關係不錯，因此有機會爭取原住民選票，但因為谷辣斯向來給外界的形象較為強勢，在花蓮要整合民進黨勢力是未來的挑戰。

施正鋒也指出，徐榛蔚是客家人出身，閩南語也說得好，在鞏固花蓮國民黨選票上的優勢比谷辣斯大，畢竟從開山撫番至今，原住民與客家人的關係並不太好，谷辣斯不容易掌握花蓮的客家選票。他還提到，身為阿美族的谷辣斯與花蓮的平埔族關係並不好，也是她的挑戰。

花東綠營整合難

施正鋒認為，谷辣斯贏下花蓮縣的機會不大，但有機會在花蓮市與玉里獲得較高支持。師大政研所教授曲兆祥則說，其實徐榛蔚、谷辣斯兩人都可以把藍綠基本盤的票催出，但花蓮基本上藍大於綠，加上徐榛蔚有行政優勢，國民黨繼續掌握花蓮的機會比較高。

被問到6度參選的劉櫂豪是否有機會贏下這次台東縣長的寶座？曲兆祥直言「不可能！」因台東的狀況與花蓮類似，加上民進黨前立委賴坤成持續對主席蔡英文徵召劉櫂豪表達不滿，而且劉櫂豪已多次參選，在饒慶鈴任內並無重大過失的情況下，不只綠營選票有可能分裂，劉要挑戰饒也不容易。

藍現任首長難撼動

施正鋒表示，劉櫂豪照理說可以藍綠通吃，他過去有國民黨背景，在政大法律系則上過總統蔡英文的課，加上民進黨原住民立委陳瑩與她的父親陳建年具有一定實力、協助整合，因此他才能選上台東的立委，但過去多次都沒選上縣長，加上這次還有賴坤成這個變數，選贏饒慶鈴的機率顯得更小。

兩人都總結指出，國民黨在花東的現任縣長徐榛蔚、饒慶鈴的基本盤都蠻穩的，民進黨這次選舉仍難撼動她們的執政基礎。施正鋒提醒說，上次蕭美琴選立委時，在國民黨分裂下卻還是贏不了傅崑萁，且蕭美琴擔任立委期間支持亞泥開發，也曾讓當地族人很不諒解，谷辣斯要修補過去留下的破口有難度。


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2022大選 花蓮縣選舉 谷辣斯‧尤達卡 劉櫂豪 饒慶鈴 徐榛蔚

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