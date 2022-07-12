前金門縣長陳福海：母喪百日期間 不參與政治活動

前金門縣長陳福海今天在臉書發文表示，在「母喪百日期間，不參與不評論任何政治選舉活動」。他說，不管未來任何崗位，他都會不求回報地為金門打拚。

陳福海原定6月23日發表參選縣長宣言，當天上午他的母親陳鄭翠紅突然過世，享耆壽95歲；當天稍晚陳福海辦公室發聲明表示，「雖說父母能無罣無礙高壽而去是為人子女的心願，但事母至孝的陳福海心中仍不免有因無法再多一份盡孝道、陪伴母親感到遺憾與哀痛」。

陳鄭翠紅告別式已於6日辦理完畢。陳福海今天以「無盡感恩 母子緣一甲子 陪我政治大愛30年」為題在臉書貼文表示，他的母親在他計畫發布參選前一刻安詳離世，令他悲痛萬分。他自問：「是否在暗示我應該選擇什麼？」

貼文表示，他要在今天毅然決然地做出一個決定：「福海與家人在母喪百日期間，不參與不評論任何政治選舉活動」。

國民黨中常會4月20日通過提名楊鎮浯競選連任金門縣長；民進黨金門縣黨部主委蔡其雍表示，民進黨不會推出金門縣長人選。民眾黨金門縣議員參選人周曉芸說，黨主席柯文哲6月18日在金門表示，對於金門縣長選舉，民眾黨沒有適合人選，黨的目標是由她參選，拿下議員席位。

依中央選舉委員會時程，111年地方公職人員選舉，8月29日至9月2日受理候選人登記，金門縣選委會表示，參選人可以委託他人領表登記。11月26日投票。

在臉書末尾，陳福海感謝父老兄弟姊妹30年來不離不棄、牽成疼惜，感謝大家對他的關愛與祝福。他並表示，今後無論在任何崗位上，扮演任何角色，仍然願意一本初衷，為金門無怨無悔地努力，不求回報地打拚。

59歲的陳福海曾任金湖鎮鎮民代表、縣議員、金湖鎮長，2005年曾退出國民黨，以無黨籍身分參選縣長失利。2008年當選立委，2011年加入親民黨、2014年以無黨籍身分參選縣長，成為金門縣首任無黨籍縣長。

陳福海2018年以801票些微差距敗給楊鎮浯，連任失利。2020年再參選立委，敗給尋求連任的國民黨立委陳玉珍，今年2月初透過同舟計畫重返國民黨。