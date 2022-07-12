影／為何選新北？林佳龍：蔡總統透露只他能和侯對比

民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席民進黨新北市黨部主委暨執評委交接就職典禮。針對黨中央徵召，蔡總統為何找他來選新北市，林佳龍表示小英總統告訴他，只有他夠份量能與侯友宜對比，能打贏這場選戰。

林佳龍說蔡總統告訴他是最重要的一位戰將，請他一定要到最困難最有挑戰性的地方來承擔責任，只有他夠份量能與侯友宜來作對比，這對比包括所謂的二等公民話題，以及不管是從陽明山還是觀音山來看新北市等等相關問題，從這些議題就可以發現，要領導這麼一個大城市，新北市長的胸襟、格局，還有他的視野夠不夠格都很重要，這就是蔡總統要找他出來競選新北市長的原因。 民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）今天出席民進黨新北市黨部主委暨執評委交接典禮，最後並與秘書長林錫耀（前排左二）及全體新北議員在台上高呼勝利口號。記者杜建重／攝影 民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席民進黨新北市黨部主委交接典禮，到場時受到支持者熱烈歡迎。記者杜建重／攝影