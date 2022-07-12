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請辭時程和接班人 陳時中：看中執會結果再決定

中央社／ 台北12日電

外界關注衛福部長陳時中請辭參選時程，他今天仍未鬆口，僅說看中執會結果再決定，至於接班人選還沒有確定。

衛生福利部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，他昨天表示，必須先把防疫階段性任務完成、部長職務交接妥當，人民安心後，才能放心卸任投入選戰。

陳時中今天上午出席衛福部所舉辦「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，會前接受媒體聯訪時針對今天是否為畢業典禮表示，這本書是集中檢疫所的辛勞，本來應該在整體疫情結束時出版，這中間大家歷經非常多辛苦和辛勞，儘早出版是給集中檢疫所英雄一些鼓勵，更有力氣往前走。

外界質疑購買疫苗等防疫工作沒有做好。陳時中說，購買疫苗起頭算是早，中間雖經歷波折，但很多國家給予協助把破口補起來，前面口罩外交形成一個善的循環，讓疫苗及時到位。

對於台灣抗病毒藥物的使用，陳時中指出，台灣的使用量達到將近8%，比美國約5%還多，且給藥順暢；另在快篩策略上，一開始以PCR為主，並建立共同採購契約平台，讓有需要的單位可以合理價格購買快篩，到了4月多有大量需求時，立即跟羅氏、亞培兩家廠商大量採購，讓後續的快篩實名制能順利上路。

民進黨預計13日徵召陳時中出戰台北，外界關注陳時中請辭時程。他說，看中執會結果，等有決定再決定。

有醫師認為Omicron新亞型變種病毒BA.4、BA.5國內恐破萬例。陳時中說，無論他在與否，都有堅強醫藥界當後盾，根據科學事實做到最好，不過他仍沒鬆口接班人選，只說還沒找好。

醫福會執行長王必勝會前接受媒體聯訪時則澄清，今天活動不是部長的疫情「畢業典禮」，而是為了紀錄防疫人員的辛苦，原本「戰疫堡壘」新書發表會預計幾個月前就要發表，但因疫情檢疫所工作還未告段落，才延後到最近這個時間點發布。

2022大選 陳時中 台北市長

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