《九合一對戰系列11-嘉義市》李俊俋強勢回歸 黃敏惠現在優勢夠穩

強龍不壓地頭蛇？在嘉義市空窗兩年的民進黨候選人李俊俋要挾帶中央優勢、聯合當地立委勢力，挑戰國民黨候選人黃敏惠的家族經營與長達13年的執政耕耘！台師大政研所教授曲兆祥表示，此次主要考驗李俊俋整合其他人脈的能力，不見得落敗。東華大學教授施正鋒說，黃敏惠在地方經營多年，只要派系充分溝通，就能穩住陣腳。

強龍要壓地頭蛇

去年兩大黨於四大公投上挹注龐大資源，導致「四個不同意」與「四個同意」成為政黨傾向的風向球，而國民黨於嘉義市全軍覆沒，被視為南部綠地仍難以翻轉。但藍營意見指出，公投主要關於中央政策，而地方首長則是考驗人脈，難以類比，尤其黃敏惠在地執政13年，爭取連任仍有相當優勢。

李俊俋被徵召成為嘉義市長參選人時，拿出21年前他在嘉義市政府擔任副市長的職員證表示，他跟現任嘉義市長黃敏惠最大的不同，在於執行力，揚言「不必給我13年，我們4年要脫胎換骨，讓嘉義市有全新發展，我會用4年拚13年，讓嘉義市翻轉」。

此外，嘉義市共有23位市議員席次，其中就有13位為無黨籍議員，比例更勇冠台灣其他縣市，意味著藍綠兩黨的政治傾向在該處的作用，沒有想像中來得大。

藍綠結構不明顯

曲兆祥表示，嘉義市沒有強烈政黨對立的傾向，所以此次與其說是國、民兩黨的對決，不如說是地方人脈的競爭，是黃家與李俊俋人脈之間的競爭。目前黃惠敏與父親黃永欽在當地執政多年，挾帶著家族2代執政的優勢，黃家支持者相較難以撼動，力求穩住現有的基礎，催出所有選票。

曲兆祥進一步分析，目前嘉義市立委為民進黨籍的王美惠，儘管與李俊俋同為民進黨，但嘉義市的政黨傾向影響沒有那麼大，主要還是看人情，而「王美惠的人脈憑什麼要轉向支持李俊俋」，將是民進黨選情面臨的一大考驗。曲兆祥說，中央執政的奧援多少有幫助，但地方選舉不能單靠中央執政優勢，最後責任還是落在個人的在地經營上。

施正鋒則分析，過去王美惠被封為立院的「女戰神」，仍帶有十足的「大姊性格」，但在中央眼裡可能沒有那麼亮麗，能否整合嘉義市的地方勢力仍有疑慮，所以最後才會由李俊俋出戰候選人。

國民黨勢力穩健

施正鋒更透露，一般而言，都會是當地立委往上出戰市長選舉，但因為李俊俋是總統蔡英文的人，所以才會在黨內立委初選失利後，就回到總統府擔任副祕書長。他認為，王美惠目前仍擔任嘉義市立委，一下子跳過去當市長候選人，可能會引發地方上的不滿，所以在選舉的考量下，決定動用地方人脈，來幫助李俊俋的選情。

施正鋒也表示，國民黨過往在地方勢力的經營比較穩固，但隨著該黨近年氣勢削減，如何照顧原有的地方勢力也成為重要議題，他強調，黃敏惠家族在地執政多年，地方上對她也相當肯定，未來穩住龐大的基本盤成為重要功課。

力追在地空窗期

李俊俋雖然曾在嘉義市耕耘多年，但後續因為黨內初選失利，導致他在當地有2年的空窗期。曲兆祥指出，民進黨在嘉義市雖然有基礎的選票，但這些仍然不夠，考驗李俊俋整合其他人脈的能力，距離選舉還有三個月的時間，李俊俋「還有發展的空間」，不見得一定落敗。

施正鋒則說，嘉義市選民自主性滿高的，比較不受到政黨傾向的影響，仍有流動的空間。黃敏惠在地方經營多年，基本盤還滿穩的，只要地方派系充分溝通，就能穩住陣腳；而民進黨則需要中央執政的奧援，來加強綁樁的版圖。







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