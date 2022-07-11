時代力量提名苗栗縣第四、五選區議員參選人

時代力量苗栗縣議員宋國鼎年底將轉戰縣長選舉，今天會同時力黨主席陳椒華及黨籍立委公布苗栗第四及第五選區縣議員參選人名單，盼發揮新世代力量，一起改變苗栗政治生態。

時代力量在苗栗黨部召開「相信苗栗，相信改變」苗栗提名記者會，公布提名苗栗縣第四選區（竹南、後龍、造橋）議員參選人葉忠倫、第五選區（頭份、三灣、南庄）參選人吳翌立，黨主席陳椒華及立委邱顯智、王婉諭等人到場，並為問鼎下屆苗栗縣長的宋國鼎加油打氣。

陳椒華表示，宋國鼎是時代力量第一位提名的地方首長參選人，就是要打破國民黨70年來把持苗栗政治的困境，為苗栗帶來改變，希望大家用選票一起支持新世代，將宋國鼎送進縣政府、把葉忠倫、吳翌立送進縣議會。

吳翌立是嫁到苗栗15年的苗栗媳婦，婚前擔任護理師，婚後是2個孩子的母親與全職家庭主婦，因造橋鄉坤輿掩埋場的抗爭事件，決定挺身參選。她說，深深體悟到，如果好人坐視不管，不在乎政治，就要面對惡人掌權、黑暗勢力統治的現實，希望成為苗栗縣議會裡專注在婦幼、教育、兒童、照顧議題的專業議員，替孩子爭取更好的生活環境。

葉忠倫具科技業背景，他指出，政治可以給家鄉帶來改變，希望藉由化工背景與15年的科技業工作經驗，貢獻給苗栗實際可行的「永續發展」途徑。

宋國鼎表示，自從4月底宣布參選至今，走過23處市場、站了17個不同路口，受到許多民眾熱情回饋與支持，苗栗人知道苗栗有問題，也希望苗栗改變，卻不敢相信，苗栗可以改變，他希望用勇敢的行動號召選民支持，終結現況，帶領苗栗往前走。