新北藍營批林佳龍沒誠信 綠反擊拔劍找不到對手

新北市議會國民黨團今天批評林佳龍說了24次不選新北，說話沒有誠信；民進黨發言人李坤城表示，市長侯友宜迄今不談是否連任，林佳龍已揮劍出征，但四顧卻還找不到對手。

新北市議會國民黨團召開記者會。黨團書記長廖先翔表示，民進黨新北市長參選人林佳龍日前參加新北市議會民進黨團幹部交接時說不會選新北，一個會在新北最高民意殿堂說謊的人，不適合擔任新北市市長。

黨團副書記長江怡臻說，有人指林佳龍6次說不選，也有人說是13次，根據最新統計，林佳龍至少24次說不選新北市長，還說只有準備台北市，希望民進黨成全，這證明林佳龍就是沒有誠信，以後也沒有人會相信。

國民黨議員陳偉杰指出，林佳龍為了選台北市，自己提出了不選新北市的6大理由，新北市從來不是林佳龍一開始準備的城市，參選聲明還是以台北市的視角看待新北市，市民會對這樣一個疏於準備，只以政黨政治利益為優先的參選人感到失望。

民進黨發言人、新北市議員李坤城對國民黨團的批評表示，林佳龍在臉書發文強調承擔責任，更說一生都在磨劍，「戰場在哪，我就在哪」，號角響起，揮劍出征，林佳龍已準備好了，但目前對手是誰還沒確定。

他表示，面對林佳龍有心為新北市服務，但是到目前為止，侯友宜卻仍然沒有向市民表達是否參選連任的意願，一個市長不願表達是否連任，不知是否對自己的施政沒有信心，還是準備參選2024年總統大選，所以遲遲不宣布是否連任。

李坤城強調，新北市是具有包容性的多元化城市，市民一定會歡迎任何有心為新北市做事的人來服務。林佳龍的「有心」對比侯友宜的「無意」，相信新北市民會選擇願意為新北市付出的市長，而不是中途有可能落跑的市長。