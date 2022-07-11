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陳時中參選、指揮官誰接班？指揮中心下午說明

中央社／ 台北11日電

COVID-19疫情降溫，衛福部長陳時中昨天宣布出戰台北市長，防疫指揮官、衛福部長接班人選備受矚目。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時將開記者會說明相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，民進黨選對會昨天建議徵召衛福部長陳時中競選台北市長，陳時中是否辭官參選以及下一任衛福部長人選引發議論。

莊人祥昨天表示，一般而言，從徵召到離開指揮中心還有一段時間，且一級開設的指揮中心指揮官是由行政院指派，並非指揮中心內部能自行選定。多次傳出有望接任指揮官的專家諮詢小組召集人張上淳則稱，對於相關事宜並不清楚。

國內疫情方面，昨天新增2萬7708例本土個案，確診個案新增中重症208例（中症125例、重症83例），其中71例死亡。今年以來，累計本土確診個案破400萬例，死亡累計6771人。

莊人祥分析，昨天確診病例數比上週同期下降14.9%，以目前走勢看來，疫情下降得比預期的還緩慢，7月11日本土病例數已不可能跌破萬例。

重症個案方面，昨天新增一名兒童腦炎重症，這名孩童沒有慢性病、沒有接種疫苗，6月1日上午開始發燒、四肢痠痛，後續出現抽搐、嘴唇發紫送往急診，經檢查有血壓偏低、肝腎功能異常並檢驗陽性確診，電腦斷層顯示有腦水腫，因疑似腦炎轉入加護病房，所幸經治療後6月12日轉出加護病房、15日出院，持續門診追蹤，恢復良好。

國內12歲以下兒童重症累計94例，23案例是腦炎、17名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、34例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡，上述個案已有22人死亡。

2022大選 台北市長 陳時中 台北市選舉

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