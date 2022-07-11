《九合一對戰系列-新竹市》清新形象有優勢 新竹選情票分散

「新竹選情各方都有機會，實質政見才能說服民眾！」針對新竹市長可能選情，綠黨新竹市議員劉崇顯受訪時指出，林耕仁有傳統選票優勢，但竹科外移人口多，民進黨推沈慧虹是考量人選清新；國民黨市議員參選人何志勇認為，可能參選的民眾黨立委高虹安不一定有機會。

三腳督勢均力敵

年底的新竹市長選舉，國民黨將由6屆新竹市議員林耕仁出馬，對上由民進黨前市長林智堅推薦的副市長沈慧虹，而民眾黨立委高虹安雖仍未表態，但外界普遍認為她將投入年底選戰。

劉崇顯分析表示，林耕仁是參選人中年紀最大、資歷最深的，他認為，國民黨推出他的原因是想要獲得更多香山區的選票，由於香山區屬於新竹市郊，是比較傳統、比較綠的選區，林耕仁長年來在地方的印象就是「資深的長輩」，在組織上會有優勢。不過他同時提到，新竹移入人口比例已逐漸上升。

中間選民很重要

「如何獲得中間選民的票會是挑戰！」劉崇顯說，過去地方並沒有聽過沈慧虹，但林智堅還是堅持提名她，沈慧虹也隨後才加入民進黨，應該是因為怕2020年選舉的結果重蹈覆轍，藍綠都是推出傳統候選人（藍：鄭正鈐、綠：鄭宏輝），卻因此就讓當時參選的時代力量候選人高鈺婷拿了近30%的選票。

因此他認為，民進黨推派沈慧虹是希望爭取更多中間選民支持，雖然林智堅連任2屆，但新竹市基本上算是國民黨比較有優勢的選區，而且之前參選過民進黨立委的鄭宏輝很早就表態要選新竹市長，因此雖然黨已經提名，但地方基層應該還需要一段時間整合。







圖說：對於年底的新竹選戰，不分政黨的在地候選人都點出中間選民的重要性，必須以政策說服民眾投票。（劉崇顯臉書）

林智堅過度包裝

「林智堅蠻會包裝政策的！」代表國民黨參選東區市議員的何志勇直言，林智堅在論文抄襲風波前的施政滿意度還有55%，以連任兩屆的市長來說算很高，但林智堅任內並沒有妥善的解決新竹的問題，如交通、行人道過少、缺乏無障礙空間等，球迷關注的新竹棒球場整修也有瑕疵。

何志勇指出，2021年新竹市廢污水回收公投以87%高同意率通過，要求制訂「廢污水管理自治條例」，但通過至今新竹市府卻遲未有動作：今年五月疫情爆發之初，市政府甚至沒有提供民眾線上疫苗預約系統服務，或特約診所存量查詢服務，非常不便民。隨著選戰進逼，許多問題會被翻出來檢視，加上沈慧虹在擔任副市長以前是交通處處長，而新竹長年來交通並未顯著改善，這也將會成為她的包袱。

「國民黨要假設自己會輸，才能置之死地而後生，贏得選戰！」何志勇提到，在竹科大量外移人口遷入下，傳統組織票的影響力有限，且根據之前民調調查，無論是林耕仁，還是現任立委鄭正鈐，民調大約都只有20%左右，這是國民黨的地板，因此要更積極提出新竹的發展願景，以政策獲得選民支持。

民眾黨要更了解地方

針對可能會參選新竹市長的民眾黨立委高虹安，劉崇顯則笑說，高虹安與高鈺婷相似處頗多，女性、姓氏相同、形象很清新，且都工程師背景出身，因此讓民眾黨認為有挑戰機會。劉崇顯強調，從2020年的立委選舉來看，操作棄保對於新竹選民並沒有效，因此高虹安確實有一定的勝選機率。

但他認為，高虹安的挑戰是要對新竹在地的議題要有更多了解，而且沈慧虹同樣形象清新，高虹安的優勢就沒有那麼大。劉崇顯也說，時代力量雖然目前還沒有推出人選，但難保不會有意外發生。何志勇則認為，民眾黨性質偏向「小藍」政黨，對林耕仁的選情會比較有衝擊。

【更多精采內容，詳見 】