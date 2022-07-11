《九合一對戰系列-新竹市》林智堅論文門發酵 新竹選情牽動全國

「林智堅的論文案，不只會影響新竹年輕人的選票，其效應恐外溢全國！」年底選舉新竹市長將由國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹與民眾黨高虹安三強相爭，但彰師大教授劉兆隆分析，辭職赴桃園參選的前市長林智堅的論文案，恐影響竹科的青年選票，甚至牽連民進黨全國選情。師大教授曲兆祥同意說，若青年票不支持民進黨，民眾黨的高虹安就有機會勝選。

人人有機會

新竹市長選戰將由國民黨6屆市議員林耕仁，對上現任市長林智堅推薦的副市長沈慧虹，而民眾黨立委高虹安雖尚未正式宣布參選，但最新的新竹市長民調顯示，三人民調大約都在20%左右，難分上下。

劉兆隆指出，林智堅會有兩件事情跨區影響新竹選情，首先是他的論文風波，另外還有他提前辭職選桃園，都會成為對手批評的把柄。高虹安之前在鴻海服務過，在科技業具有一定號召力，新竹是科技發展很重要的城市，如果參選非常有機會當選。

小智論文拖累選情

根據過往新竹選舉的得票分佈，只要能獲得35-40%的選票就有可能獲勝，因此今年的選舉恐比往年更加激烈。劉兆隆認為，林智堅過去形象清新，在新竹頗有政績，但論文門的傷害可能比想像中大，因事關誠信，恐影響沈慧虹的選情。

劉兆隆甚至認為，林智堅的論文門若持續延燒，對其它縣市的民進黨候選人恐也有影響，「因為此次事件影響太大。」但距離選舉還有3個月，論文案發酵的狀況如何仍有待觀察。針對民進黨在新竹市推派過去罕為人知的副市長沈慧虹，是否會讓民進黨內部分裂，劉兆隆認為應該不會，民進黨在確定人選後都會非常團結。

年輕選票成關鍵

「年輕選票受政黨控制的程度不高，高虹安也許有機會！」劉兆隆認為，林智堅的論文門，可能造成青年或游離票的轉移，比較容易轉換到高虹安（如果她要選的話）身上，國民黨推林耕仁有助於鞏固基本盤，但在中間選民需要有更多著力才行。師大政研所教授曲兆祥直言，新竹市選情有「台北市」化的趨勢。

他接著說明，「台北市」化的意思是指第三勢力有機會穩定拿下超過20%的選票，除了台北以外，最有可能的地區就是新竹，桃園、基隆以目前的民調來看都不太可能，雖然高虹安尚未正式宣布參選，但有些民調將她與林耕仁、沈慧虹相比，甚至還超過兩人，在三人大約都20%左右的話，高虹安選上的機會可能比欲參選台北市的黃珊珊還大。

專業形象遭打破

曲兆祥說，林耕仁代表是新竹傳統的藍營支持者，過去藍營在組織動員上也比較完整，雖然過去在林智堅執政8年下，民進黨的基本盤成長不少，但藍綠誰比較多還不好說。他提醒說，林智堅受到論文的影響，游離票跑到哪裡會是誰能勝選的關鍵。

被問到推沈慧虹出來，民進黨內部的整合問題，曲兆祥說，新竹市的地方派系並沒有新竹縣那麼明顯，只要中央有幹部下來「喬一下」，他認為民進黨內部在選舉的整合問題不大，主要還是論文門讓林智堅過去年輕有活力、專業的形象受到嚴重打擊。







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