陳時中確定選台北市長 林鼎超造句酸 「世界怎麼跟得上台灣」

新北市議員參選人林鼎超今日在臉書發文表示，看到衛福部長陳時中將代表民進黨出征台北市，這也代表民進黨北北桃團隊成形，陳時中的出線相比陳建仁，真的對國民黨或是黃珊珊都是一個相對比較好的選擇，因為這位部長的狀況百出，並創造了許多驚世駭俗的驚句給大家，多到可以玩造樣造句。

林鼎超說，陳時中的防疫真的做得好嗎？從2020年，疫情爆發後，因為口罩供應量不足，就算有廠商哄抬價格，依舊一罩難求，導致全國民眾開始瘋搶口罩，可見初期台灣的口罩完全不足夠。

林鼎超指出，幸好大部分民眾有經過SARS那一段的經驗，所以勤戴口罩、洗手、與人群保持適當距離等等防疫觀念已深入民眾內心，所以台灣當時跟其他國家相比，防疫確實是做得比較好。

林鼎超表示，但其實政府的存在是要能超前部屬，而不是停留在原地，沾沾自喜地說「世界怎麼跟得上台灣」， 當新一波疫情來臨時，台灣的疫苗取得無法跟上世界，快篩的取得也無法跟上世界，現在就連兒童疫苗的取得，也無法跟上世界，唯一能跟得上世界的是「大內宣」的速度。