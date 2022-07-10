聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中確定選台北市長 林鼎超造句酸 「世界怎麼跟得上台灣」
新北市議員參選人林鼎超今日在臉書發文表示，看到衛福部長陳時中將代表民進黨出征台北市，這也代表民進黨北北桃團隊成形，陳時中的出線相比陳建仁，真的對國民黨或是黃珊珊都是一個相對比較好的選擇，因為這位部長的狀況百出，並創造了許多驚世駭俗的驚句給大家，多到可以玩造樣造句。
林鼎超說，陳時中的防疫真的做得好嗎？從2020年，疫情爆發後，因為口罩供應量不足，就算有廠商哄抬價格，依舊一罩難求，導致全國民眾開始瘋搶口罩，可見初期台灣的口罩完全不足夠。
林鼎超指出，幸好大部分民眾有經過SARS那一段的經驗，所以勤戴口罩、洗手、與人群保持適當距離等等防疫觀念已深入民眾內心，所以台灣當時跟其他國家相比，防疫確實是做得比較好。
林鼎超表示，但其實政府的存在是要能超前部屬，而不是停留在原地，沾沾自喜地說「世界怎麼跟得上台灣」， 當新一波疫情來臨時，台灣的疫苗取得無法跟上世界，快篩的取得也無法跟上世界，現在就連兒童疫苗的取得，也無法跟上世界，唯一能跟得上世界的是「大內宣」的速度。
林鼎超提到，既然民進黨北北桃的人選都出爐了，他還是想祝福這三位候選人。他決定來與陳時中及交通部前部長林佳龍、新竹市前市長林智堅還有民眾一起玩造句遊戲。他要送給陳時中的是「世界怎麼跟得上台灣」、林佳龍的「我換選區的速度」、林智堅的「我寫論文的速度。」，並歡迎網友一起來集思廣益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言