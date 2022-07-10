【重磅快評】蘇貞昌為阿中造勢 林佳龍擔心的事發生了

民進黨選舉對策委員會將開會拍板徵召衞福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長，行政院長蘇貞昌今天稍早偕陳時中視察景美社宅預定地，被視為是陳時中參選台北市長的起手式；蘇以「各就各位、精彩可期」，盛讚陳、林二人，表示如果當市長必會有一番作為。只是，蘇挑選林佳龍缺席的場合做這個起手式，正應驗了林佳龍的憂慮，參選新北除了賠上自己的誠信，更未必是他日後平步青雲的捷徑。

兼任民進黨主席的總統蔡英文這幾天密集約詢前交通部長林佳龍，徵詢參選新北市長意願，並找來黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等人說項，起先林佳龍仍說「不」，但有選對會成員提出，林所談的首都願景仍可實現，若林同意選新北，可採用雙北首都圈的概念涵蓋，且國民黨侯友宜是總統級的參選人，選舉過程有聲量，全黨會一起拚，藉此說服林佳龍點頭。

雖然，林佳龍過去一直表態不選新北，並直言新北並不是他的選項，民進黨在新北有很多優秀在地的人才，應該優先考慮他們，他努力打造自己的人設就是他是台北人、對台北市有理想、有規畫，形塑自己是「政治阿信」、「政治阿甘」形象。言猶在耳，但在這幾天來自蔡英文的密集勸進，林已動揺，長期建立的人設已經土崩瓦解。

林佳龍立場動搖後，在臉書分享一張從陽明山俯瞰大台北盆地的照片，闡述認為首都治理圈不能只有台北，也該加重新北的角色與功能，換來支持者同讚叫好，認同大台北首都圈、雙北生活圈共榮共好，外界認為林已點頭轉戰新北。只是，誠信可以用一張地圖來交換？林佳龍會不會太輕估選民的智慧？

林佳龍當然清楚，奔走經年，甚至不惜用「仇恨值」這樣的字眼打擊黨內同志，目的就是為了在首都和藍軍一較長短，如今時不我予，一夕之間說要棄台北、就新北，這個轉變必然大傷誠信，特別是新竹市前市長林智堅論文抄襲風波之後，任何有損誠信的事情都要絕對避免，林佳龍這番轉換跑道，實已未戰先傷。

不過，誠信的問題，並非林佳龍獨有，林智堅的問題更大，黨主席蔡英文、桃園市鄭文燦等人應該會設法幫解決，林佳龍更擔心的事情，今天早上就發生了。選對會下午才要拍板徵召陳時中、林佳龍，但蘇貞昌卻急著在早上「宣布」此事，雖用「各就各位、精彩可期」盛讚陳、林二人，但鎂光燈卻集中陳時中一人，蘇導演的起手勢刻意選擇這種場合，能叫林佳龍不在意嗎？

其實，新系立委羅致政早有角逐新北市長之志 ，但他最在意的不是對手的實力，而是蘇貞昌的態度，結果表態半天，無人搭理，最後敗興而歸。

故事主角換成林佳龍，情況依然如此，最近談到轉戰新北，林佳龍強調為新北應該交給蘇貞昌決定及操盤。理由很簡單，如果想在新北選，有蘇貞昌的力挺不一定會當選，但如果沒有蘇貞昌的相助，肯定要輸得比蘇四年前還難看。新北此役，打不過侯友宜並無關宏旨，如果太傷元氣，就怕把日後拚搏的本錢都給輸掉了 ，那才是大大的不划算。